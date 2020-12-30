寵物鴨被家人偷賣　正妹急哭喊：很需要牠！萬人湧入尋鴨

▲寵物鴨的主人心急PO文尋找牠。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



記者崔子柔／綜合報導

寵物時常能療癒生活，所以不管走失或過世都會讓主人心裡相當難受。一名女子的寵物鴨近日竟被家人私下賣掉，讓她心急不已，上網PO文求尋毛小孩。

原PO昨（29）日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，她的家人早上未經允許把她的寵物鴨賣掉，位置在三坑，也拜託買走的人看到貼文能把鴨子歸還，「看到還我拜託你，我真的很需要牠」。

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▲原PO昨日在臉書發文。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



文章一出就引來超過1.5萬名網友按讚，也有人看到原PO附的照片，留言說這隻鴨很像身價約萬元的「柯爾鴨」，該品種在近2年來成為熱門的網紅寵物，不過原PO也表示她的鴨子不是柯爾鴨。

▲網友紛紛湧入留言。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



不少網友心疼原PO處境，紛紛留言表示「真的會哭哭，家人也要尊重人啊！怎麼可以這樣」、「我以前也是這樣，自己辛辛苦苦養的寵物被家人丟掉（然後去找也找不到」、「天啊~心愛的寵物被賣掉應該會很傷心很抓狂吧，家人太不應該了」、「我小時候阿嬤把我養大的鴨給吃了，那時候真的很傷心」、「太誇張了，家人應該知道這鴨子對你來說有多重要，竟然沒經過妳同意賣掉」。