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克羅埃西亞6.4大地震！「12歲女孩罹難」至少7死26傷　12國有感

▲▼克羅埃西亞規模6.4強震已致7死　鄰國核電廠暫時關閉 。（圖／路透）

▲克羅埃西亞多處房屋倒塌 。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國地質調查局（USGS）於美東時間周二（29日）指出，東歐國家克羅埃西亞（Croatia）中部發生規模6.4大地震，造成至少7人死亡、數十人受傷。

報告顯示，規模6.4的地震震央接近彼得里尼亞（Petrinja），相當於克羅埃西亞國土心臟位置，距離北方的首都薩格勒布（Zagreb）約30英哩（約48公里）；發生時間為當地29日中午12時20分，震源深度約6英哩（約10公里）。這是現代地震測錄儀發明之後，克羅埃西亞所遭遇到的最大地震，地震威力之大讓整個巴爾幹半島都有感。

▲▼克羅埃西亞發生規模6.4地震。（圖／翻攝自USGS）

▲震央位於克羅埃西亞中部。（圖／翻攝自USGS）

綜合CNN、路透社報導，地震後彼得里尼亞街上有房屋垮塌，確切數量未明，目前已知7死逾20傷，另外6人受傷較重。緊急應變小組在軍方250人部隊的協助下，繼續於殘磚斷瓦中挖掘可能的生還者和遺體。

7名死者中，一名12歲女孩的遺體在彼得里尼亞被發現；一名男性遺體則是在附近村莊垮塌的教堂底下被起出；另外5人的遺體則在彼得里尼亞西南方「Majske Poljane」的村莊內。

▲▼克羅埃西亞規模6.4強震已致7死　鄰國核電廠暫時關閉 。（圖／路透）

▲▼地震造成至少7死26傷，當局預計死亡人數會上升 。（圖／路透）

▲▼克羅埃西亞規模6.4強震已致7死　鄰國核電廠暫時關閉 。（圖／路透）

克羅埃西亞首相皮蘭科維科（Andrej Plenkovic）指出，死亡數字可能還會增加，他也懇求國人切勿前往當前受創最嚴重的彼得里尼亞，「此時此刻，我們不清楚到底有多少人罹難，在核心內閣會議之前最新的資訊是7個人死亡。我們收到一些通知，死亡人數可能還會更高，所以我們就靜待警方的官方報告出爐。」內政部長波茲諾維科（Davor Bozinovic）也在推特發文承諾，將盡所能為生命財產受害的國民提供協助。

周遭國家也都感受到地震影響，包括奧地利南部城市和斯洛維尼亞（Slovenia）；克羅埃西亞當地媒體則指周遭12國都對地震有感。斯洛維尼亞媒體報導，該國核電廠因鄰近震央，距離約60英哩（約100公里），因此先關閉該廠運轉以防萬一。

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