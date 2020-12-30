變態男護士手機全是偷拍片　幫女患者「抓癢」判囚4年鞭刑10下

▲ 新加坡心理衛生學院 。（圖／翻攝自官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

新加坡心理衛生學院一名36歲男護士，多次猥褻偷拍照顧的女病患，還直接撫摸對方下體「替她抓癢」，另外還在更衣室內安裝針孔攝影機，偷拍女同事不雅照，行徑相當惡劣。法官日前宣判時痛斥他「玷污了護理這項崇高的職業」，判處有期徒刑4年9個月又一周與鞭刑10下。

據《東方日報》報導，該名男護士3月在地鐵站搭乘電扶梯時，偷拍一名女子裙底風光，不慎碰到對方小腿，結果被當場抓包，匆忙道歉後逃之夭夭。警方接獲報案後調閱監視器，赫然發現該名男子經常在電扶梯偷拍，2天後循線將他逮捕。

警方在男護士的2部手機內，發現大量偷拍照片與影片，除了地鐵站陌生女子外，還有心理衛生學院女同事、醫院患者，甚至有男子猥褻女患者過程的完整影片，案件才得以曝光。

據悉，被告去年10月在更衣室想起曾觀看的色情影片，頓時性起，決定拍攝女護士更衣畫面，在跟著女醫生巡房時，偷拍對方的裙底風光。為了避免讓人察覺，被告把照片和影片轉到另一個加密軟體。

另外，該名男護士工作的「重護病房」，收治的多為患有嚴重精神疾病的患者，護理人員必須在廁所內或門口監督患者洗澡，避免發生不必要的意外，一般來說男護士負責照顧男性患者，但被告偶而會被要求照顧女性患者，他就利用機會偷拍了至少9名女性患者的裸露照片。

去年9月6日值班時，男護士負責照顧一名25歲的女性患者，他見女子被綁在病床上，且下半身赤裸，便拿出手機開始拍攝。女患者受藥物影響，言語含糊表示「下體癢」，被告沒找女護士來幫忙，還反而直接撫摸女子下體「替她抓癢」，並將過程全部拍下。

此外，被告去年11月21日替一名以注射鎮定劑的29歲女性患者量血壓時，見她下半身赤裸，就掀開被單直接拿手機拍攝。

新加坡心理衛生學院發言人表示，嚴厲看待此事與員工言行，也會積極配合警方調查。該院今年3月11日辭退被告，也聯繫受影響的職員和病患提供協助。

之後，被告共面臨42項控罪，包括偷拍、猥褻、侮辱女性尊嚴等，經專業心理醫師評估，患有嚴重的「窺淫症」(voyeuristic disorder)。法官28日宣判時表示，護理學是一門高尚的學問，被害人又多為被告照顧的患者，此等行為對護理界造成重的傷害，「玷污了護理這項崇高的職業」，判處他有期徒刑57個月又1周，並執行鞭刑10下。