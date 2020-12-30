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勞動基金炒股「游迺文A575757」密帳曝　女友「空中美人」身分起底

圖、文／鏡週刊 

檢廉偵辦勞動基金炒股案越演越烈，除復華、統一及群益等3家投信高層涉案，專案小組還鎖定另家投信偵辦中，隨時會發動最新的偵察行動。本刊調查，以游迺文為首的金融犯罪集團，10年來多次利用勞動基金炒股，甚至還牽涉百億元退佣金額去向不明，疑遭集團分贓，辦案人員目前已查獲游迺文2個人頭帳戶，正循線擴大追查。

勞金局前國內組組長游迺文涉嫌利用勞動基金炒作遠百，如今再爆他擁有人頭戶，案情恐再擴大升高。 

▲勞金局前國內組組長游迺文涉嫌利用勞動基金炒作遠百，如今再爆他擁有人頭戶，案情恐再擴大升高。（圖／鏡週刊提供，下同）

誇張的是，檢廉發現游迺文夫妻分別利用「小龍會」「能量姐妹團」及「發的到」等群組報明牌，均能精準預測目標價，多位金融界大咖財務長均在群組，案情可能會再向上發展。

知情人士透露，除了有另家投信涉案外，更受人矚目的是，檢廉收到檢舉，勞金局前組長游迺文10年來參與操作4.8兆元的勞動基金，依照業界代操退佣的潛規則，估算不法利益高達百億元，目前去向不明，很可能全落入游迺文為首的金融犯罪集團口袋，這也難怪游明明月薪10萬元，卻過著奢豪生活，有花不完的錢。

游迺文經常對勞金局同仁暴怒辱罵，不少人因壓力太大，罹患腸胃疾病、頭痛或失眠，有人甚至心臟病發開刀，形同職場霸凌。

本刊調查，投資人買賣股票時，交易券商會收取交易金額的一定比率作為手續費，多數券商為了吸引大戶或法人下單，對於手續費通常會給予優惠，有的是直接將手續費打折，有的則是券商先預收全額手續費，再將折讓的費用透過券商給營業員獎金的方式，暗中退回客戶或指定帳戶，意即俗稱的退佣，因有觸法之虞，成為業界不能說的祕密。

一般散戶透過營業員下單，公定價的手續費為成交金額的千分之14.25，意即下單1億元交易額收取14.25萬元手續費，若改用網路電子下單，手續費打6折，僅收8.55萬元。

知情人士告訴本刊，交易量大的法人或大戶的手續費更低，尤其是投信業者下單，每1億元的交易額手續費為千分之9，即9萬元；壽險業者每1億元成交額的手續費則是千分之5，即為5萬元；至於市場大戶每1億元成交額，手續費最低可達千分之2.5到千分之4，僅約2.5萬到4萬元之間。

由於勞動基金規模龐大，且常年進出股市，無論勞金局自營或委外代操的手續費一律為千分之4，和大戶最低的手續費行情仍相差千分之1.5，游迺文以組長身分掌控2億元資金進出股市，光手續費折讓就有上下其手空間，這也是為何游擔任組長10年來，公股投信再怎投標都標不到代操勞動基金，「因為公股投信代操，不會把手續費退佣轉成回扣啊！」知情人士說。

不僅退佣金額可能成為弊案的風暴核心，游迺文參加多個LINE群組，時常向友人報明牌，也成為檢廉追查的重點。據本刊調查，由台新金投資長簡展穎成立的小龍會群組，成員不多，僅有7人，多是金融圈主管。

檢廉發動第5波搜索，群益投信副總謝志英訊後遭檢方以200萬元交保。

知情人士告訴本刊，小龍會成員每2個月會聚餐一次，已被收押的寶佳資產財務主管邱裕元即是成員之一，游也在其中，常在群組裡分享財經訊息，就在他因炒作遠百被調職，申請年底退休的消息傳出後，邱裕元還透過簡展穎想幫游爭取轉任保德信投資長一職。

檢廉還查出游與一名暱稱「小喬空中美人」的練姓女子往來密切，對方不但將銀行帳號及密碼都交給游，去（2020）年8月還匯100萬元到戶頭，形同將資金全給游運用。

有趣的是，練女將密碼設為「a575757」，國語發音是「愛吾妻吾妻吾妻」，但若用台語唸酷似「A有錢有錢有錢」，是否為投信業者透過她交付佣金的人頭帳戶？仍待進一步調查。此外，游還和一名黃姓友人有異常金錢往來，他向檢廉辯稱是對方還給他之前的借款，不過，真相為何也須釐清。

群益投信基金經理人林瑞玲（中）遭拘提，訊後以45萬元交保。

至於游迺文的妻子，因幫丈夫存入大筆現鈔，被檢廉暫列為證人調查。本刊掌握，游妻曾在美食網站當版主，近年則在烹飪教室教台菜，月薪僅數千到2萬多元不等，但她卻有本事常和一群貴婦打交道，過豪奢生活。

詭異的是，游迺文跟妻子看似缺錢，2人卻熱愛打高爾夫球，妻子也有樣學樣，常向周遭朋友報明牌買股，例如她曾在「能量姐妹團」的LINE群組大爆，全球最大的BT載板供應商之一的景碩股票前景，讓號稱台灣高爾夫球界50大名師的重量級教練都聞風而來「入群」，在群組內向她討教股市明牌。

去年7月間，她神準提到景碩可在67元進場，80元就可出場，而且還附上專業的分析報告，並交代不可外洩，之後，景碩果然一路飛漲，到了8月7日創下波段新高80.7元，隨後就跌回62元低點，股價直到近日才又上漲，不得不讓專案小組懷疑，幕後另有炒股集團。


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