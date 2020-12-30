中國公民記者張展遭判刑　美國務卿蓬佩奧喊話北京：無條件放人

▲蓬佩奧批評中共，並要求無條件釋放公民記者張展。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓29日專電

中國公民記者張展因報導新冠肺炎疫情遭判刑4年，美國國務卿蓬佩奧今天批評，外界再次認知到中共不擇手段噤聲異議人士，美方強烈譴責北京作為，並要求立即無條件釋放張展。

張展因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）初期報導疫情，被控「尋釁滋事」，28日上午遭中國法院判處4年有期徒刑，引發國際關注。美國眾議院外交委員會當天推文痛批，北京持續噤聲張展等吹哨人的作為實為可恥。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天則發聲明，代表美方強烈譴責中共針對張展案進行「虛假訴訟」，並將她處以刑期。

蓬佩奧表示，中共再次顯露出其會不擇手段噤聲質疑黨立場人士的本性，即便是關乎重要公衛資訊。他強調：「撒謊是威權政體的特性，而非設計瑕疵。」

蓬佩奧指出，中共打從一開始就限制並操控疫情資訊，並殘酷地將醫師李文亮、中國律師陳秋實及武漢市民方斌等勇敢說真話人士噤聲。他說，就是因為中共嚴重瀆職，世界才必須仰賴來自張展等公民記者之未受當局審查報導，以在北京對媒體嚴加管控之際了解武漢真實情況。

蓬佩奧抨擊，北京對張展案草草進行訴訟，外國人士也被擋在法庭外不得其門而入，「這顯示中共有多怕說真話的中國人」。

他說，中國政府畏懼資訊透明，持續壓迫人民基本自由，種種行為是虛弱而非力量的展現，也對所有人們構成威脅。他強調，美國永遠會支持中國人民自由、和平表達意見的權利。