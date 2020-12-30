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推嬰兒車買內衣遭拒　年輕媽獨自帶兒吐委屈！對話重現媽媽們全怒

▲▼ 。（圖／翻攝自GoogleMaps）

▲原PO到Qmomo忠孝門市消費，認為對方態度不佳。（圖／翻攝自GoogleMaps）

記者崔子柔／綜合報導

一位年輕的媽媽指出，她近日到台北Qmomo忠孝門市買內衣，店內員工看她獨自一人帶著兒子，就稱「怕小孩吵其他客人」拒絕讓她進入試衣間，雖然在反應過後有其他店員出面圓場，但她仍認為這樣的要求及對方的態度不合理，文章一PO出就累積破千則留言，許多媽媽紛紛湧入不滿。

原PO昨（29）日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她每天的生活都獻給孩子及家庭，自認為在帶小孩這方面十分律己，總是盡可能不影響他人，但這次在Qmomo的消費經驗讓她非常難過。

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▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

▲原PO昨日發文。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

原PO表示，她當天沒有預約，被告知只能候位或等待更晚的空檔，她就坐在一旁逗著小兒子玩，後來她推著嬰兒車要進試衣間，一位店員就告知，因為沒有預約，只能試穿15分鐘，原PO就想著乾脆等更晚的預約空檔，對方卻說「正式
預約時間7歲以下的孩童不能進入，除非你有朋友陪同，我們網頁都寫得很清楚」。

店員稱是因為怕小孩吵到其他客人，影響別人權益，原PO說她會給孩子餅乾跟奶瓶進行安撫，通常不會吵鬧，對方則回「不好意思這也不行，我們公司規定試衣間不能飲食」，原PO一聽傻眼，疑惑如果不能接受獨自帶著小孩前來消費的媽媽，為什麼不在一開始就說清楚？

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

▲不少網友都認為不合理。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

後來另名員工前來打圓場，細心替原PO服務，並成功消費，但原PO還是向客服反應當天的情形，客服則致電道歉，並稱若以後原PO有需要帶著小孩過去「會破例為你服務」，讓她越聽越生氣。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

▲原PO貼出對話。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

最後客服主管又透過LINE聯繫原PO再度道歉，Qmomo也在官方臉書上發文澄清，他們考量「小孩的安全」優先於「媽媽的試穿」，因為先前就發生過媽媽在試穿時，孩子自己玩到受傷的案例，也是在多次思考後才決定這樣規定，並且一直在規畫往後在店內設置讓孩子好好玩樂的空間。

▼Qmomo聲明文。（圖／翻攝自臉書）

針對今天對於媽咪帶著小baby來Qmomo忠孝門市不愉快經驗的回應： 首先，跟今天特地來忠孝店消費的媽媽說聲對不起，我們真的服務的不好，也不夠周全、也不夠周到，再三致上我們的歉意！是我們的服務過程發生的錯，我們會檢討，也會改進，不找理由！...

Qmomo 發佈於 2020年12月29日 星期二
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