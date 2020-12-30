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英連2天確診創新高！破4萬染疫才過24小時　再暴增逾5萬人中鏢

▲▼新冠肺炎,德國。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019冠狀病毒疾病肆虐歐洲。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者戴雅真倫敦29日專電

英國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診數昨天才首度突破單日4萬人，今天又突破5萬人，新增5萬3135人確診，傳染率恐怕已超越4月疫情第一波高峰期。

英國廣播公司（BBC）報導，英國今天新增5萬3135 人確診、414人病故，連續2天刷新最高單日確診人數。雖然數據如此之高，可能是耶誕假期延誤回報累積，但確實反映出病毒傳播迅速。

英國目前累計的確診數來到238萬2865例，病故人數為7萬1567人。

英格蘭公共衛生署（PHE）教授霍普金斯（Susan Hopkins）表示，英國持續出現空前的COVID-19傳染率，醫院的負荷能力尤其令人憂心。「即使今天的數據部分來自於假期期間，但仍顯示感染率確實增加。」

英格蘭和威爾斯地區目前收治的新冠肺炎病患人數，都已經超越4月第一波高峰期。

由於英國疫情爆發，原本的開學計畫可能延後。「金融時報」報導，英國內閣辦公室部長戈夫（Michael Gove）承認，英格蘭地區的開學時間目前正在「研討當中」。

根據原本計劃，部分要備考，以及家長是醫護人員等重要員工的學生應該在1月4日開學，其他學生則在1月11日開學。不過，英國政府科學顧問建議延後。

英國政府「新型與新興呼吸道病毒威脅顧問小組」（Nervtag）成員海華德（Andrew Hayward）表示，新變種病毒傳播快速，顯示「英國已進入非常危險的新階段」。

他建議政府採取更嚴格的全國性行動，才能有效遏止傳染率上升。「我們需要果斷、即時的全國性行動，以避免明年1、2月出現災難性疫情。」

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