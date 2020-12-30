寒流到！北部一小時降3.7度　網友嚇壞「陽明山區像強颱巨獸」

記者黃翊婷／綜合報導

入冬最強寒流抵達家門口！天氣風險公司臉書粉絲專頁最新PO文中提到，台北市區東北方80公里「彭佳嶼」測站氣溫驟降，一小時降了3.7度，這波冷空氣真的是又急又凍。各地網友也紛紛留言回報，「陽明山區像強颱巨獸，大軍壓境，恐怖的感覺」、「林口一小時掉了3.5度」、「淡水2小時內狂掉5度」。

▲「跳水式」降溫來得又快又急。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險 WeatherRisk）

天氣風險公司團隊在臉書PO文表示，寒流目前已經抵達台灣，台北市區東北方80公里彭佳嶼測站出現溫度驟降，過去一小時內降了3.7度（30日凌晨0時10分的觀測資料），就像先前預報所說，這波冷空氣真的是又急又凍，加上大台北地區出現雨勢，降溫情況就會非常有感，建議民眾30日一早起床先做以下3步驟：

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1.別急著離開棉被，先動動手腳。

2.離開被窩穿件保暖外套。

3.再喝杯溫熱水。

▲全台各地30日清晨5時的溫度分布狀況。（圖／中央氣象局）

各地網友也紛紛在文章底下留言回報，「瑞芳風大雨大，很有颱風的感覺」、「陽明山區像強颱巨獸，大軍壓境，恐怖的感覺」、「士林風很大一直吹」、「真的抵達了，我在桃園，剛外出要買消夜吃，雨是不大，重點是風太大，是吹過來臉上會很難呼吸的風」、「林口一小時掉了3.5度」、「淡水從0時開始一小時掉了3.6度，2小時內狂掉5度」。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇也提醒，這波寒流冷空氣抵達後，全台會由北往南開始快速降溫，台北清晨會從原先的21度降到14度，30日晚間到31日凌晨再降到剩6度，24小時的降幅可能達到15度，降溫非常快而且明顯。