歐盟、中國完成投資協定談判　預計30日對外宣布

▲歐盟委員會主席范德賴恩。（資料照／路透）



文／中央社

歐盟與中國可望在今年結束前就投資協定達成共識，預計明天正式對外宣布，歐盟官員強調，這是中國與第三國所簽「最具野心」的協定。

德新社（DPA）報導，歐盟知情官員今天表示，中國在市場開放、公平競爭和永續發展3點作出「可觀的承諾」，主管貿易的歐盟副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）因此在談判結束後建議與中國簽署協定，預計歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與中國國家主席習近平將在明天電話會談後正式對外宣布。

歐盟官員強調，這是中國與第三國所簽「最具野心」的協定，中國未來將開放歐商投資飛機製造、雲端服務、金融和醫療等行業。

針對歐洲關心的維吾爾少數民族遭強迫勞動的問題，官員表示，中方承諾為批准國際勞工組織（ILO）有關強迫勞動的基本公約作出「持續而且持久」的努力。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）接任歐盟輪值主席半年來，已多次強調目標是在年底前完成談判，如今歐中高層在她年底卸任輪值主席前達成共識，對梅克爾來說也是一大政治勝利。

南德日報（Süddeutsche Zeitung）報導，歐盟與中國投資協定談了7年，最近北京突然加快進度，擴大對歐商開放市場的程度，顯然與拜登即將就任美國總統有關。

歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）研判，北京趕著與歐洲完成談判，目的是阻止拜登領政的美國與歐盟組成聯盟對抗中國。

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