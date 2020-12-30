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寒流到台灣了！往南急速狂降「2次寒潮爆發」21度→6度　夾雨冰番薯

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲寒潮邊緣在東海快速南侵，已經抵達北台灣 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

「快速降溫提醒」入冬最強寒流報到，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇29日深夜指出，寒流冷空氣前緣已經在逐漸靠近中，預估午夜過後就會逐漸抵達北台灣，導致由北往南開始快速降溫，台北從目前21度到清晨就會降到14度，30日晚至31日晨再降到剩6度，24小時降幅恐達15度，降溫非常快又明顯。

吳聖宇引述衛星雲圖資指出，冷空氣前的雲層在廣東、福建一帶受南嶺、武夷山阻檔而停滯，但東海上因沒有阻擋，南侵速度較快，預估29日午夜過後就會逐漸抵達北台灣，之後一路往南快速降溫。除了台北24小時內約降14至15度，從21度跌到6度，台中也從21.9度分兩次降溫，30日清晨就會降到16度，30日晚至31日晨繼續降到7至9度間，降溫幅度最高也達15度。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲台北從21度急凍至6度，24小時降幅達15度。

至於高溫溫度約從23.3度，到了30日晨就掉到18至20度，白天起逐漸降溫，到了晚上至31日晨，將會來到10至12度間，降溫幅度也有11至13度；花蓮從22.7度先降到17度左右，之後快速降溫，最冷的跨年夜將降剩8至10度，降幅最高14度。

綜合各地預報資料，吳聖宇指出，29日晚至30日晚、31日晨這一段時間，全台降溫幅度非常大，且預估這波寒流的雲層抵達台灣以後，苗栗以北到宜花一帶陸續轉為有短暫陣雨的天氣，水氣較多，持續至30日晚間，北台灣中高海拔山區有發生冰霰、雨夾雪的可能，中南部則因水氣不足，機會較低。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 跨年寒流 。（圖／中央氣象局提供）

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