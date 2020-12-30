「城市全毀了」！克羅埃西亞6.4強震至少1死　鄰國核電廠緊急停機

▲克羅埃西亞發生規模6.4強震。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

克羅埃西亞中部當地時間29日中午發生規模6.4強震，震央附近城鎮滿目瘡痍，街道上隨處可見損壞的瓦礫碎石，已知至少造成一人死亡。據悉，地震發生後幾乎整個巴爾幹半島都能感覺到搖晃，鄰國一處核電廠更預防性停機。目前尚不清楚具體災損情況。

根據《紐約時報》報導，這起地震發生在當地時間中午，震央距離克羅埃西亞首都薩格勒布僅約50公里，且已經是當地連續第二天發生地震。靠近震央的中部城鎮彼得里尼亞（Petrinja），當地市長接受訪問時表示，已知至少1人死亡，死者為12歲少女，不幸在街頭罹難。

彼得里尼亞市長杜姆博維奇（Darinko Dumbovic）向克羅埃西亞國家電視台表示，「這真的是一場災難，我的城市完全被摧毀了，我們需要消防員，屋頂都垮了，我們需要幫助。」

▼當地多處建築物毀損。（圖／路透）



大地震發生瞬間，幾乎全城的汽車警報器都同時響起，城市上空揚起橙色煙塵。根據社群媒體和當地媒體播出的內容，震央附近城鎮街道上滿是瓦礫，多處建築物屋頂垮塌，救難人員正設法確認是否有人員受困。

據稱，當地甚至有一所幼兒園倒塌，所幸當時建築物裡沒有孩童。克羅埃西亞紅十字會也形容，當地情況「非常嚴峻」。

地震發生地區，28日上午也曾發生規模5.2地震，雖然第一起地震並未造成明顯災損，但許多建築物結構已經受到破壞，因此當地二起地震來襲時便應聲倒塌。杜姆博維奇表示，由於當地連續多天發生地震，許多居民根本不敢在房屋中過夜。

除了克羅埃西亞之外，包括鄰國斯洛維尼亞和匈牙利都能感受到明顯震感。斯洛維尼亞當局表示，為了安全起見，已經預防性關閉一處距離震央約100公里的核電廠。

▼當地出動重型機具清理瓦礫。（圖／路透）



歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，她已經要求歐洲危機管理專員萊納爾西奇（Janez Lenarcic）隨時準備好為克羅埃西亞提供必要援助。

專家表示，克羅埃西亞地區容易發生地震，但該國卻未能妥善解決建築物耐震性不足的問題，成千上萬居民居住在無法承受強烈地震的房屋中。克羅埃西亞今年3月22日也曾發生規模5.3地震，當時造成1人死亡、26人輕重傷。

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▼入夜後清理工作仍在進行。（圖／路透）

