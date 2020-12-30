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父母讓鄰居痛毆女兒驅魔…丟進冰冷池塘　警見遺體驚「全身紫斑」

▲桃園市謝姓男子雇用印尼籍女移工當助手，卻覬覦其姿色趁其熟睡時撫摸其下體猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲父母放任鄰居以「驅魔」為由，將年幼女兒活活打死。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者王致凱／綜合報導

美國密蘇里州一對父母，因為聽信2名鄰居聲稱要「消滅惡魔」的說法，竟放任鄰居虐殺自己的4歲幼女，包括將她浸入冰冷池塘和痛毆致死。當地警長表示，被害女童遺體被撈起時，全身布滿「深紫色瘀傷和破裂的水泡」，死壯相當悽慘。

福斯新聞（Fox News）報導，密蘇里州班頓郡（Benton County）警方於27日凌晨1時左右接獲報案，前往一處農莊查看時，發現該名4歲女童被包裹在毛毯中，已經明顯死亡。警方說，女童遺體有多處紫色瘀傷，顯然生前曾遭虐待。

據悉，除了4歲女童外，女童父母和一名2歲兒童也遭到毆打，所幸家中年紀最小的嬰兒男孩毫髮無傷。警方表示，女童母親瑪麗（Mary Mast）傷勢較重需要住要，而女童父親詹姆斯（James Mast）則無須住院治療。

目前，警方已經逮捕涉案的35歲鄰居伊森（Ethan Mast）和21歲鄰居科特妮（Kourtney Aumen）。兩人都被指控犯有二級謀殺罪，目前被關押在獄中。警方強調，雖然姓氏相同，但女童一家人和鄰居伊森並沒有親屬關係。

女童父親詹姆斯像警方供稱，他們已經被鄰居毆打了好幾天，還被告知如果出手干預，可能會遭射殺。警方好奇為何同意對方虐殺自己女兒，詹姆斯則回答，「他們說（我妻子）的內心有個惡魔，如果不好好處置，孩子長大後就會和她一樣。」

調查人員表示，伊森坦承用皮帶毆打女童，又在戶外氣溫接近冰點時，將女童拖到屋外浸入池塘中。不過，目前尚不清楚女童的確切死亡時間，死因也有待解剖確認，但警方初步判定為毆打致死。

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