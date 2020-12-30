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「棍」不夠用！曲棍球教練妻性侵兒11歲隊友　判刑10年

▲蒂倫被控多次性侵兒子的11歲朋友。(圖／翻攝自臉書)

被控多次性侵兒子隊友的蒂倫，是「球隊媽媽」。(圖／翻攝自Su Hyon Dillon臉書)

國際中心／綜合報導

美國一名長曲棍球教練之妻蒂倫(Su Hyon Dillon)，趁著兒子的朋友在家裡過夜的機會，性侵了這名當時11歲的小朋友。其後性侵時間長達一年。上周五(25日)她被判10年徒刑。

46歲、住在美國華盛頓州皮爾斯郡(Pierce County)皮阿拉普市(Puyallup)的蒂倫，在5年多之前的一個晚上，趁夜進入男孩臥室後，跟對方發生了性關係。

根據法庭文件指出，蒂 倫進入房間後，躺在男孩旁邊對他性騷擾，然後強迫對方跟她「啪啪啪」。受害男孩當時對她說，擔心會讓她懷孕，她表示，自己已經結紮了。

蒂倫在庭上承認一級和二級「性侵兒童罪」，遭判處10年徒刑。但法庭記錄顯示，她未來僅需服刑一年，其餘的刑期暫緩執行，好讓她接受治療。但她同時必須被登記為為性罪犯。

調查人員說，受害者是蒂倫兒子在翡翠嶺(Emerald Ridge)長曲棍球(或稱袋棍球，Lacrosse)俱樂部裡的隊友，她正是那裡的「球隊媽媽」(Team Mom)。法庭文件顯示，2014年5月至2015年5月期間，蒂倫要不是在家裡跟這名男孩發生性關係，就是趁球隊到外面比賽時，兩人在旅館裡翻雲覆雨。

受害人告訴警方說，他10歲那年，蒂倫就在她家裡親吻了他。法庭文件指出， 有一次受害人坐她的車回家時，她把車停下來告訴他，他們所做的事是重大秘密，因為她希望他們的關係能夠繼續下去，而且變成認真的交往。

但受害人後來變得有自殺傾向，並且開始自殘。他的母親告訴警方說，兒子開始逃學，後來被送去維吉尼亞州跟父親同住。直到那時，在一次心裡諮詢過程中，他終於說出了自己被蒂倫性侵的經過。

2019年，警方啟動調查。蒂倫最初否認跟男孩發生性關係，然後又反咬是該名男孩先勾引她。不過後來她終於承認自己的婚姻出現危機，受害人讓她有「酥胡」的感覺。她表示跟男孩之間並非浪漫的戀情，但她「喜歡被關注」。

員警特洛耶(Ed Troyer)告訴《塔科馬新聞論壇報》(Tacoma News Tribune)說：「加害人藉機欺負了10歲、11歲的孩子。他們在那個年齡時仍無法作出正確的決定。」

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