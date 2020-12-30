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親民黨環台送愛新竹站！　宣明智端城隍廟美食款待

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▲環台送愛新竹站！ 親民黨新竹造勢宣明智端城隍廟美食款待。（圖／記者謝婷婷攝）

▲親民黨環台送愛之旅新竹站，為親民黨不分區立委候選人宣明智造勢。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者鍾欣妍／採訪報導

「新橘創新局，走出藍綠，用腳去投票」，親民黨環台送愛之旅27日來到新竹，和郭家軍合體造勢展現團結， 就是要來力挺親民黨不分區立委候選人宣明智。

▼親民黨環台團隊抵達新竹城隍廟，合體郭家軍造勢。（圖／記者謝婷婷攝）

▲環台送愛新竹站！ 親民黨新竹造勢宣明智端城隍廟美食款待。（圖／記者謝婷婷攝）

宣明智也盡地主之誼，熱情介紹城隍廟在地小吃，結束午餐也不忘深入基層，和選民搏感情，他從聯電榮譽副董事長到披上橘袍，轉戰政壇，把前進國會，當成這輩子最後一個創業看待，力推「0-6歲國家養」、「工者有其屋」、「青年發展」等政見。

▲環台送愛新竹站！ 親民黨新竹造勢宣明智端城隍廟美食款待。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼親民黨不分區立委候選人宣明智，和親民黨環台團隊品嚐城隍廟小吃，同時也深入基層問候。（圖／記者謝婷婷攝）

▲環台送愛新竹站！ 親民黨新竹造勢宣明智端城隍廟美食款待。（圖／記者謝婷婷攝）

宣明智強調：「0到6歲國家養，然後能夠幫助到30歲左右的父母打拚事業，協助他們照顧家庭，第二個就是工者有其屋，是希望有工作的人就他的職場附近，找到平價高品質的房子，再來我們要把青年當成是國家最重要的資源，來怎麼樣開發這個資源，怎麼樣利用這個資源，讓這個資源能夠達到，最大的發揮才是我們國家最重要的未來。」 

▲環台送愛新竹站！ 親民黨新竹造勢宣明智端城隍廟美食款待。（圖／記者謝婷婷攝）

▲親民黨不分區立委候選人蔡沁瑜、劉宥彤，和慢飛兒一起體驗咖啡生產作業。（圖／記者謝婷婷攝、親民黨提供）

▲環台送愛新竹站！ 親民黨新竹造勢宣明智端城隍廟美食款待。（圖／記者謝婷婷攝）

▲親民黨造勢團隊結合公益機構送暖拜訪，展開為期七天的環台送愛之旅。（圖／記者謝婷婷攝）

新竹造勢也結合公益機構送暖，和慢飛兒跳舞互動，親民黨不分區立委候選人蔡沁瑜、劉宥彤，體驗咖啡生產作業，而為期七天的環台送愛之旅，騎著電動機車環島，從屏東鵝鑾鼻燈塔出發，呼籲大家攜手做公益之外，並走出家門投票。

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