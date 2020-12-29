共和黨護川普奇招！直接告副總統潘斯　爭取法院授權「換選舉人」

▲美國副總統潘斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國共和黨籍眾議員發起「護川普奇招」，決定對川普的搭檔、現任副總統潘斯（Mike Pence）主持的1月6日國會聯席會議提出違憲告訴。雖然表面上是針對潘斯，但實際上共和黨人企圖讓法院賦予潘斯更多權力，讓他可以選擇「挺川派」的選舉人團。

綜合外媒報導，美國選舉人團投票結果將於1月6日在國會參眾兩院聯席會議中進行最終確認，而該議程則依據美國憲法規定，應由副總統主持。

不過，德州聯邦眾議院高梅特（Louie Gohmert）卻聯合多名共和黨人士，對同為共和黨的潘斯提告，並且要求法院裁定，屆時國會確認選舉人團投票結果時，潘斯可以在選舉人團鬧雙胞的州份，選擇對川普有利的投票結果進行計票。

儘管共和黨此招可謂鋌而走險，但美國法學專家則認為只是徒勞無功。加州大學爾灣分校法學與政治學教授哈森就直言，所謂副總統的「專屬權限」根本行不通。

雖然美國各州選舉人團已經於12月14日投票確認，此次大選遊民主黨提名候選人拜登當選下一任美國總統，但共和黨卻在7個有選舉爭議的州份另行推舉選舉人團，表態支持川普，包括賓州、密西根州、威斯康辛州、亞利桑那州、喬治亞州、新墨西哥州和內華達州等。儘管這些選舉人票不會被採納，但共和黨仍冀望透過法律戰來扭轉大選結果。

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