　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

共和黨護川普奇招！直接告副總統潘斯　爭取法院授權「換選舉人」

▲美國副總統潘斯（Mike Pence）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國副總統潘斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國共和黨籍眾議員發起「護川普奇招」，決定對川普的搭檔、現任副總統潘斯（Mike Pence）主持的1月6日國會聯席會議提出違憲告訴。雖然表面上是針對潘斯，但實際上共和黨人企圖讓法院賦予潘斯更多權力，讓他可以選擇「挺川派」的選舉人團。

綜合外媒報導，美國選舉人團投票結果將於1月6日在國會參眾兩院聯席會議中進行最終確認，而該議程則依據美國憲法規定，應由副總統主持。

不過，德州聯邦眾議院高梅特（Louie Gohmert）卻聯合多名共和黨人士，對同為共和黨的潘斯提告，並且要求法院裁定，屆時國會確認選舉人團投票結果時，潘斯可以在選舉人團鬧雙胞的州份，選擇對川普有利的投票結果進行計票。

儘管共和黨此招可謂鋌而走險，但美國法學專家則認為只是徒勞無功。加州大學爾灣分校法學與政治學教授哈森就直言，所謂副總統的「專屬權限」根本行不通。

雖然美國各州選舉人團已經於12月14日投票確認，此次大選遊民主黨提名候選人拜登當選下一任美國總統，但共和黨卻在7個有選舉爭議的州份另行推舉選舉人團，表態支持川普，包括賓州、密西根州、威斯康辛州、亞利桑那州、喬治亞州、新墨西哥州和內華達州等。儘管這些選舉人票不會被採納，但共和黨仍冀望透過法律戰來扭轉大選結果。

►蘭蔻「粉水」小紅書爆紅！下殺近5折才990元

ET快訊
「極地將軍」撲台！7縣市急凍6°C↓　體感大怒神降15度
快訊／晚間恐怖意外！男遭「壓路機輾過」無呼吸心跳
明年運勢大逆轉　「3生肖」翻身賺錢
針筒灌滿精　他朝捷運女臀部狂噴！下場慘曝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加護病房突然爆出大火！　7名新冠肺炎患者活活燒死

共和黨護川普奇招！直接告副總統潘斯　爭取法院授權「換選舉人」

預防變種病毒入侵　菲律賓禁日韓等19地區旅客入境

快訊／規模6.4極淺層！克羅埃西亞首都附近搖晃　連續2天地震連發

快訊／時尚大師皮爾·卡登去世　享耆壽98歲

腳爽擺置物箱上！下秒慘遇車禍「骨頭刺穿皮膚」斷裂　X光照超驚悚

世衛：大部分新冠病毒變異，對傳染性影響很小

巨大雨棚挾鐵架砸下！他瞬間慘遭「掩埋」...驚悚影片曝光

菲總統府發言人：西方不給我們疫苗，但中國朋友願意給

日46名狼師「猥褻學生」身分竟未公開！　當局稱：保護被害人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

東北風略增強「北台有短暫雨」　跨年寒流到24小時內下降15度

再添變種新冠病毒確診達8人！　日本鎖國首日入境航班一片慘綠

小嫻夜市擺攤「金剛也加入賣食物」　民眾到恆春捧場...她大方合照

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

加護病房突然爆出大火！　7名新冠肺炎患者活活燒死

共和黨護川普奇招！直接告副總統潘斯　爭取法院授權「換選舉人」

預防變種病毒入侵　菲律賓禁日韓等19地區旅客入境

快訊／規模6.4極淺層！克羅埃西亞首都附近搖晃　連續2天地震連發

快訊／時尚大師皮爾·卡登去世　享耆壽98歲

腳爽擺置物箱上！下秒慘遇車禍「骨頭刺穿皮膚」斷裂　X光照超驚悚

世衛：大部分新冠病毒變異，對傳染性影響很小

巨大雨棚挾鐵架砸下！他瞬間慘遭「掩埋」...驚悚影片曝光

菲總統府發言人：西方不給我們疫苗，但中國朋友願意給

日46名狼師「猥褻學生」身分竟未公開！　當局稱：保護被害人

阿里山狀元茶品牌推薦會　特等獎張順源奪下

跨年晚會不取消！　曹西平氣炸罵：不想看到十幾萬人擠捷運

植村秀「流金版」棕紅唇來了！微金屬細閃#BR786小紅書狂讚「滿滿高級感」

羅PD「小孩本來超迷宋旻浩」　被媽唸到脫粉…反轉結局笑歪了！

寒流來襲防災情　嘉縣籲請農漁牧做好防寒措施

嘉義民雄闖民宅毆狗案和解　家畜所仍開罰

快訊／台中恐怖壓路機「輾過同事」　工人手腳骨折無呼吸心跳

政院雲嘉南區融資保證e通站啟動　滿足中小企、青創農融資需求

故宮南院五週年超過570萬參觀人次　再推五大禮　

翁章梁年終演說會　打造農工大縣為願景

國際熱門新聞

阿嬤求幫修GameBoy　任天堂神應對

鐵達尼號真兇身分曝光...「法官日記」揭秘辛

快訊／時尚大師皮爾·卡登去世　享耆壽98歲

賞鳥男田中挖出逾千枚古金幣...價值破3000萬

打輝瑞疫苗　以色列翁心臟病發亡

WHO籲各國準備　應對未來更嚴重大流行病

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

平安夜陪兒女拆禮物　隔天起床病逝

影／敬業公雞！叫15秒不換氣　缺氧撞牆倒頭栽

腳爽擺置物箱上！下秒慘遇車禍「骨頭刺穿皮膚」

有片！「部長妳的奶好兇」　議員開會緊盯豪乳

日本首次確診「南非變異」新冠病毒

跟進日本！印尼元旦啟鎖國2週

新加坡再爆1本土病例！新航機組員確診

更多熱門

相關新聞

無畏疫情！美單日128萬人搭機創新高

無畏疫情！美單日128萬人搭機創新高

美國運輸安全管理局（TSA）統計，他們27日在美國機場篩查了高達128萬名乘客，是過去10天中第6次超過100萬人這個數字，同時也是自3月中旬新冠肺炎大流行以來最高的一次。

華爾街日報：拜登應協助武裝台灣

華爾街日報：拜登應協助武裝台灣

美「禁投資」中國軍方背景企業

美「禁投資」中國軍方背景企業

拜登控川普拖延交接　美國防部拿5000頁文件否認

拜登控川普拖延交接　美國防部拿5000頁文件否認

美第5款疫苗開始臨床試驗　「不需超低溫保存」

美第5款疫苗開始臨床試驗　「不需超低溫保存」

關鍵字：

2020美國總統大選北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

男大生走進教室潑酸！3女同學「慘叫冒煙、眼睛融了」

台中男要娶女友！聽岳母開2條件崩潰

五寶爸5年前就上過新聞　好心人澄清：不是他們願意的

亞歷媽法國確診新冠肺炎！　和老公都中鏢

逾20萬月薪不夠用？　機師向女友借錢還睡她美甲師

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

更多

最夯影音

更多
梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人
真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面