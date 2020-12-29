預防變種病毒入侵　菲律賓禁日韓等19地區旅客入境

▲菲律賓新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉29日專電

為防止2019冠狀病毒疾病變種病毒進入菲律賓，馬尼拉當局宣布，繼英國之後，明天起到明年1月15日，再禁止來自香港、日本、韓國等19個國家和地區旅客入境。

這些國家和地區還包括南非、瑞士、義大利、丹麥、以色列、西班牙、愛爾蘭、荷蘭、新加坡、黎巴嫩、加拿大、德國、瑞典、澳洲、法國及冰島。

菲律賓國營的「人民電視台」（PTV）報導，總統發言人羅奎（Harry Roque）今天宣布，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）已批准，即刻起到明年1月15日，禁止來自或途經英國旅客入境菲律賓。

羅奎23日表示，為防堵新冠肺炎（COVID-19，新冠肺炎）變種病毒株，24日起到31日，禁止來自英國航班入境菲國。杜特蒂26日同意，這項禁令將延長2週。

另外，羅奎說，除了英國之外，來自或14天內到過其他19個國家和地區的旅客，12月30日凌晨12時1分起到明年1月15日，禁止入境菲國。

他表示，若旅客符合上述條件，但已經在途中，並於12月30日凌晨12時1分前抵達菲律賓，仍可入境菲國。不過，即使他們即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）檢驗結果為陰性，仍須檢疫隔離14天。

來自或14天內到過這些國家和地區的海外菲律賓人仍可入境菲國，但即使他們的RT-PCR檢驗結果為陰性，回國後仍須經過14天檢疫隔離。

羅奎指出，若其他國家出現2019冠狀病毒疾病變種病毒，菲國政府可能再對來自這些國家旅客實施旅行禁令。

菲律賓今天通報新增886例新冠肺炎確診、38人不治，累計確診病例達47萬1526例，已有9162人病逝。