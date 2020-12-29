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社會 社會焦點 保障人權

奧客買23商品求「分開發票」被拒　怒拿麻油雞洗櫃台、猛砸店員

記者趙蔡州／綜合報導

一名69歲李姓老伯在新北新店區某超商購物時，買了23個微波食品要求「每1品項分別開1張發票」，遭到拒絕後氣得大罵超商店員，還拿麻油雞麵線砸向櫃檯，直到其他人上前勸阻才停止動粗。李男事後被警方移送地檢署偵辦，檢方偵訊後考量他沒有任何悔意，29日依毀損罪嫌將他起訴。

衝突發生在今年10月，李男走進超商後，拿了23件微波食品，走到櫃台插隊要結帳，要求「每1品項分別開1張發票」，結果遭到店員拒絕，他就氣得一邊大罵店員一邊拿麻油雞麵猛砸，導致麵線溢出、湯汁四濺現場一片狼藉，購物籃中的食品也散落一地，其他店員見狀上前勸阻，他才停止動手。

▲▼買23商品要求「分開開發票」 男遭拒竟怒砸麻油雞。（圖／東森新聞）

▲買23商品求「分開發票」被拒，奧客暴怒拿麻油雞猛砸店員。（圖／東森新聞）

警方趕到後將李男帶回偵訊，經過調查後才得知，其實李男是這一間超商的常客，經常在該店一次性購買大量的微波食品、麵包及飲料，不過都會要求「每1品項就分開1張發票」，這一次碰上不願意分開發票的店員，就發飆罵人並猛砸還沒有結帳的食品。

李男事後被依毀損罪嫌移送，不過他在接受檢方訊問時，當庭對檢察官破口大罵，甚至還把話題帶往政治，高呼「政府腐敗」情緒相當激動，也不承認有犯下毀損罪嫌。檢方考量到超商未結帳商品毀損為事實，李男否認犯行完全沒有悔意，29日依毀損罪嫌起訴李男。

▲雲林縣稅務局將於10月17日舉辦「發票做公益．二手市集挖寶趣」租稅宣導活動，邀請民眾帶統一發票前往即可參加挖寶與抽獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲律師表示，店員確實可以拒絕「分別開立發票」的要求。（圖／資料照片）

針對類似的「洗發票」行為，國稅局目前沒有法律可管。律師劉韋廷表示，「根據我國的統一發票使用辦法，規範是針對一次交易開一張發票，因此一次交易買十樣商品，要求開十張發票，店員是可以拒絕開立這樣的發票，而且若交易的金額小於50元以下，可以合併開成一張統一發票。」

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