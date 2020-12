腳爽擺置物箱上！下秒慘遇車禍「骨頭刺穿皮膚」斷裂　X光照超驚悚

▲車子前座示意圖。(圖/取自免費圖庫pixabay)

記者黃心瑀/綜合報導

搭車如果坐在副駕駛座,你會選擇甚麼樣的坐姿呢?許多人會為了追求舒適,將腳放在前方置物箱的上方,卻不知這樣的動作十分危險,推特「Go Safe / Gan Bwyll - Dyfed Powys」先前分享了一張X光照片,患者當時就是以這樣的姿勢出了車禍,不僅腿骨斷裂,甚至整隻骨頭戳穿皮膚刺了出來,看起來十分驚悚。

綜合外媒報導,美國一名女子奧德拉(Audra Tatum)先前坐在副駕駛座上時,就如同上述把腳放在前方,而非呈垂直姿勢放在地板上,沒想到不幸遇上車禍,在整車人都只受到輕傷跟擦傷的情況下,她卻深受重傷,撞擊力道再加上安全氣囊的彈出,讓她的腳直接往臉上撞,腳踝、鼻子跟屁股都骨折,更留下了不能久站超過4小時的後遺症。

推特帳號「Go Safe / Gan Bwyll - Dyfed Powys」則是講一張X光照PO出寫道,「這是坐在前方乘客遇到車禍時,腳剛好踩在儀表板上的傷勢照,如果看見身旁的人這樣做,請停止駕駛並向他們展示這照片」。據悉,這是一名沒有被具名的病人X光照,傷者同樣也是把腳放在前方置物箱的上方,並且遇到了車禍,而結果就是一隻腳骨斷裂、一邊的髖關節骨折並戳出皮膚,另一邊的髖關節則是移位,看起來傷勢十分嚴重。

Here is an X-ray of horrific injuries sustained to the front seat passenger who had their feet on the dashboard at the time of a collision. If you see your passenger doing it stop driving and show them this. pic.twitter.com/f3XCT8ePvi