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腳爽擺置物箱上！下秒慘遇車禍「骨頭刺穿皮膚」斷裂　X光照超驚悚

▲▼車子前座。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲車子前座示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

搭車如果坐在副駕駛座，你會選擇甚麼樣的坐姿呢？許多人會為了追求舒適，將腳放在前方置物箱的上方，卻不知這樣的動作十分危險，推特「Go Safe / Gan Bwyll - Dyfed Powys」先前分享了一張X光照片，患者當時就是以這樣的姿勢出了車禍，不僅腿骨斷裂，甚至整隻骨頭戳穿皮膚刺了出來，看起來十分驚悚。

綜合外媒報導，美國一名女子奧德拉（Audra Tatum）先前坐在副駕駛座上時，就如同上述把腳放在前方，而非呈垂直姿勢放在地板上，沒想到不幸遇上車禍，在整車人都只受到輕傷跟擦傷的情況下，她卻深受重傷，撞擊力道再加上安全氣囊的彈出，讓她的腳直接往臉上撞，腳踝、鼻子跟屁股都骨折，更留下了不能久站超過4小時的後遺症。

推特帳號「Go Safe / Gan Bwyll - Dyfed Powys」則是講一張X光照PO出寫道，「這是坐在前方乘客遇到車禍時，腳剛好踩在儀表板上的傷勢照，如果看見身旁的人這樣做，請停止駕駛並向他們展示這照片」。據悉，這是一名沒有被具名的病人X光照，傷者同樣也是把腳放在前方置物箱的上方，並且遇到了車禍，而結果就是一隻腳骨斷裂、一邊的髖關節骨折並戳出皮膚，另一邊的髖關節則是移位，看起來傷勢十分嚴重。

報導中指出，為了預防此類情況發生，美國田納西州消防局早在幾年前，就曾經發文提醒大眾「安全氣囊打開的速度介於100英里至220英里間（約160.93公里至354.06公里），如果腳踩在前方的儀表板上後發生事故，那麼安全氣囊很有可能會讓你的膝蓋撞擊甚至是穿過眼窩」。

Something You Need to Know While traveling this weekend, I noticed many passengers had their feet on the dashboard of...

Chattanooga Fire Department 發佈於 2017年8月3日 星期四
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