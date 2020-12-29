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巨大雨棚挾鐵架砸下！他瞬間慘遭「掩埋」...驚悚影片曝光

 

▲巴西一名男子為救巨型架子，差點遭到掩埋。

實習記者高琳景／綜合報導

巴西多拉杜斯市（Dourados）日前遭到暴風雨襲擊，一名賣場工作人員在市場旁的巨大雨棚下躲雨，沒想到雨棚整個被吹落，男子瞬間慘遭遮雨棚掩埋，好在在千鈞一髮之際他被吹到牆角，才沒有造成傷害。

根據巴西《大坎波新聞》報導，事件發生在12月17日，當時風雨很大，一名賣場工作人員牽著摩托車到遮雨棚下躲雨，不料在這時突然有一巨型烤架被風吹著跑，男子見狀便趕緊去抓著，要將烤架移到牆邊，這時突然間頭頂上的遮雨棚瞬間被吹垮，直接壓在該名男子身上，烤架被砸爛，男子則被吹到牆邊才躲過這次的危機。

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▲▼市場一名工作人員拉著烤架在巨大雨棚下躲雨，豈料2樓的雨棚突然整個砸落。（圖／《大坎波新聞》）

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從監視器畫面可以看到，雨棚砸下後，瞬間看不到這名員工的身影，只有鐵框架和無數磚石及塵土，所幸該名員工很快起身往市場裡躲，其他人見狀也趕緊前來察看。有男一名市場員工表示，對方沒有受傷，只是受到驚嚇。

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▲雨棚砸下來後，一時間看不到員工的身影。（圖／《大坎波新聞》）

據報導，當地消防部門表示，在這場暴風雨中，約有12顆樹被吹倒。而在10月下旬至11月之間，多拉杜斯市已經發生了2次暴風雨，造成100顆樹倒塌。

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