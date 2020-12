瑞士下隔離禁令…百名英旅客漏夜逃！　前外交官：沒走會錯過聖誕

▲瑞士滑雪勝地韋比爾(Verbier)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

英國變種新冠病毒持續擴散,瑞士則因國內出現變種病毒確診案例,日前下令所有來自英國的旅客都要接受追溯隔離,沒想到卻傳出有數百名英國旅客摸黑從滑雪勝地逃離;其中一名逃跑的旅客正是前外交官威格莫爾,他表示,「如果沒逃走的話就錯過聖誕節了。」

根據《每日郵報》報導,瑞士市政當局21日除了頒布禁航令之外,也要求所有12月14日之後來自英國的旅客追溯隔離10天,禁令從22日午夜生效。沒想到滑雪勝地韋比爾(Verbier)受影響的420名左右英籍遊客中,約有200人摸黑落跑。

其中一名逃跑的旅客是英國前外交官威格莫爾(Andy Wigmore),他表示,他和家人先搭乘火車在隔離生效前20分鐘抵達法國巴黎,再轉搭歐洲之星(Eurostar)高鐵返回倫敦,「警察攔住每個人,問他們是不是英國人,我們翻山越嶺重獲自由,是倖存下來的英國人之一。」

