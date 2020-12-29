　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瑞士下隔離禁令…百名英旅客漏夜逃！　前外交官：沒走會錯過聖誕

▲▼瑞士滑雪勝地韋比爾（Verbier）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞士滑雪勝地韋比爾（Verbier）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

英國變種新冠病毒持續擴散，瑞士則因國內出現變種病毒確診案例，日前下令所有來自英國的旅客都要接受追溯隔離，沒想到卻傳出有數百名英國旅客摸黑從滑雪勝地逃離；其中一名逃跑的旅客正是前外交官威格莫爾，他表示，「如果沒逃走的話就錯過聖誕節了。」

根據《每日郵報》報導，瑞士市政當局21日除了頒布禁航令之外，也要求所有12月14日之後來自英國的旅客追溯隔離10天，禁令從22日午夜生效。沒想到滑雪勝地韋比爾（Verbier）受影響的420名左右英籍遊客中，約有200人摸黑落跑。

其中一名逃跑的旅客是英國前外交官威格莫爾（Andy Wigmore），他表示，他和家人先搭乘火車在隔離生效前20分鐘抵達法國巴黎，再轉搭歐洲之星（Eurostar）高鐵返回倫敦，「警察攔住每個人，問他們是不是英國人，我們翻山越嶺重獲自由，是倖存下來的英國人之一。」

根據規定，違反隔離政策的人會被罰款8324英鎊（約台幣33萬元）。威格莫爾說，瑞士當局不斷試圖聯繫他，最後他只告訴對方，他早已回到英國，「如果我們當時沒有逃出去，我們就錯過聖誕節了。」

韋比爾所在的巴涅市（Bagnes）發言人桑多茲（Jean-Marc Sandoz）則表示，該地有非常多英國籍旅客，「旅館業者是在看見餐盤原封不動擺在那裡，才發現顧客已經走人。」現在對整個社區來說都很難熬，只有不到10人在接受隔離，「我們不能怪他們。多數情況下，隔離很難維持下去，想像一下4個人待在20平方公尺的旅館房間裡。」

►聖誕就是要出遊！美疫情再狂也不怕　單日128萬人搭機創新高
►變種病毒入侵南韓！英入境旅客確診前「趴趴走」　今增808例確診
►印尼鎖國了！元旦起禁外國旅客入境　為期2週至1月14日

聽Podcast掌握國際局勢

►小紅書超夯！乾肌人冬天救星

ET快訊
五寶爸賣推車籌醫藥費　專家嘆貧困家庭「生小孩當抽獎」
出門驚見「愛車變蜂巢」太密集　內行曝真相：在裡面
獨／北捷直擊ABC拉下口罩狂聊天！　站務員回應讓他傻眼
「女喘喊會壞掉」迴盪車道　男2句話超滅火！摩鐵員工崩潰
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巨大雨棚挾鐵架砸下！他瞬間慘遭「掩埋」...驚悚影片曝光

菲總統府發言人：西方不給我們疫苗，但中國朋友願意給

日46名狼師「猥褻學生」身分竟未公開！　當局稱：保護被害人

南韓監獄傳首宗確診死亡案例！詐欺犯「保外就醫」逝...曾詐4千億

新冠肺炎肆虐365天…各國3月封城、禁航迎高峰！全球疫情重點回顧

推翻大選結果最後機會　川普呼籲支持者1月6日華府見！

芬蘭淪陷！變種病例增3宗　英國+南非病毒夾攻…當局急籲：快檢測

瑞士下隔離禁令…百名英旅客漏夜逃！　前外交官：沒走會錯過聖誕

日王室「避群聚」31年來首取消新年參賀！德仁改錄影片賀新年

更早出現？義大利專家：8月已出現類似英國變種毒株

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

東北風略增強「北台有短暫雨」　跨年寒流到24小時內下降15度

再添變種新冠病毒確診達8人！　日本鎖國首日入境航班一片慘綠

小嫻夜市擺攤「金剛也加入賣食物」　民眾到恆春捧場...她大方合照

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

巨大雨棚挾鐵架砸下！他瞬間慘遭「掩埋」...驚悚影片曝光

菲總統府發言人：西方不給我們疫苗，但中國朋友願意給

日46名狼師「猥褻學生」身分竟未公開！　當局稱：保護被害人

南韓監獄傳首宗確診死亡案例！詐欺犯「保外就醫」逝...曾詐4千億

新冠肺炎肆虐365天…各國3月封城、禁航迎高峰！全球疫情重點回顧

推翻大選結果最後機會　川普呼籲支持者1月6日華府見！

芬蘭淪陷！變種病例增3宗　英國+南非病毒夾攻…當局急籲：快檢測

瑞士下隔離禁令…百名英旅客漏夜逃！　前外交官：沒走會錯過聖誕

日王室「避群聚」31年來首取消新年參賀！德仁改錄影片賀新年

更早出現？義大利專家：8月已出現類似英國變種毒株

新北17間銀髮俱樂部超前部署　引進國際蒙特梭利失智症照護模式

圓寶見客了！柯文哲喊牠很像「沾花生粉的麻糬」：誕生得來不易！

HBL高雄跨年爭男女8強　松山要雪上屆被淘汰之恥

「好像餵手提包吃飯」！擾西擔任動物飼育員　驚見樹懶開3倍速追打

30日深夜「體感溫度僅3度」　北市府急啟動6大應變措施

賓士狂飆170公里還追不上「小邁薇」！影片曝光網笑瘋：你算老幾

拜登挺台？　陸委會諮委：美國不願台灣成為下一個香港

老皮變身漢堡！台南限定探險活寶下午茶　住卡通房可帶走所有周邊

巨大雨棚挾鐵架砸下！他瞬間慘遭「掩埋」...驚悚影片曝光

資產公司欠300萬只想還一半　他怒轟20多槍！換彈匣打穿手掌糗大

國際熱門新聞

阿嬤求幫修GameBoy　任天堂神應對

鐵達尼號真兇身分曝光...「法官日記」揭秘辛

賞鳥男田中挖出逾千枚古金幣...價值破3000萬

打輝瑞疫苗　以色列翁心臟病發亡

WHO籲各國準備　應對未來更嚴重大流行病

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

平安夜陪兒女拆禮物　隔天起床病逝

影／敬業公雞！叫15秒不換氣　缺氧撞牆倒頭栽

日本首次確診「南非變異」新冠病毒

跟進日本！印尼元旦啟鎖國2週

有片！「部長妳的奶好兇」　議員開會緊盯豪乳

新加坡再爆1本土病例！新航機組員確診

美軍特戰槍擊保齡球館　3死3傷

快訊／美眾議院通過「每人領5.6萬」紓困版投票

更多熱門

相關新聞

日王室31年來首取消新年參賀！德仁改錄影片賀新年

日王室31年來首取消新年參賀！德仁改錄影片賀新年

日本王室每年1月2日都會開放民眾進入皇居，向王室成員進行新年參賀，然而受到新冠肺炎疫情影響，當局下令避免群聚，宮內廳因此決定取消2021年的新年參賀儀式。為此，德仁天皇將親自獻聲，拍攝新年祝賀影片，並提早於元旦當天凌晨5時半正式公開。

駐韓美軍開始接種疫苗！司令挽起衣袖「打頭陣」

駐韓美軍開始接種疫苗！司令挽起衣袖「打頭陣」

案792英返台少年遭疑「吃退燒藥」莊人祥回應

案792英返台少年遭疑「吃退燒藥」莊人祥回應

北市開第一張「未戴口罩屢勸不聽」罰單

北市開第一張「未戴口罩屢勸不聽」罰單

性生活活躍染疫風險增？防疫醫師曝真相

性生活活躍染疫風險增？防疫醫師曝真相

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情英國瑞士隔離

讀者迴響

熱門新聞

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

台中男要娶女友！聽岳母開2條件崩潰

男大生走進教室潑酸！3女同學「慘叫冒煙、眼睛融了」

五寶爸5年前就上過新聞　好心人澄清：不是他們願意的

逾20萬月薪不夠用？　機師向女友借錢還睡她美甲師

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

黑龍江4月爆1傳89確診「女偷吃海歸男」　案情翻轉

更多

最夯影音

更多
梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人
真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面