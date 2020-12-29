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南韓監獄傳首宗確診死亡案例！詐欺犯「保外就醫」逝...曾詐4千億

▲▼首爾東部看守所。（圖／達志影像）

▲首爾東部看守所累計748人確診。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾東部看守所傳出大規模群聚感染，至今已累計囚犯、職員、家屬共748人確診新冠肺炎（COVID-19），而如今卻傳出首宗死亡病例！死者為曾涉多起詐欺、掏空公司資金390多億韓元的「Goodmornig City」案66歲主嫌尹昌烈（윤창열），其生前患有糖尿病史，為血液透析重症患者。

根據《韓聯社》報導，尹昌烈23日接受所內第2次全數新冠篩檢時，結果呈現陽性，本就健康欠佳的他24日申請保外就醫，不料卻仍於27日病逝，目前疾病管理廳正在釐清其死因。

▲▼尹昌烈有糖尿病史，確診新冠肺炎後保外就醫，卻仍病逝。（圖／翻攝自韓網）

▲尹昌烈有糖尿病史，確診新冠肺炎後保外就醫，卻仍病逝。（圖／翻攝自韓網）

尹昌烈2001年時開始複合式購物中心「Goodmornig City」店面銷讓工作，從3200多名簽約者奪取3730萬韓元貸金，又從公司盜領309億韓元資金，2003年被判處10年徒刑料出獄後又涉嫌從親友謀奪16億韓元，2018年6月被判處4年6個月徒刑，隔年又追加6個月刑期。

不過在首爾東部看守所陸續傳出確診患者後，儘管南韓法務部已著手將確診者隔離、關閉數棟牢房並進行消毒作業，且暫時停止會客、教育、移監等工作，同時於28日將345名輕症確診囚犯移送至慶尚北道青松監獄，卻還是於29日追加確診233名囚犯，引起外界質疑法務部與防疫當局反應是不是慢半拍，錯過黃金防疫時機。

▲▼首爾東部看守所。（圖／達志影像）

▲首爾東部看守所宛如人間病毒地獄。（圖／達志影像）

首爾東部看守所於11月27日傳出首例確診患者，為所內的工作人員，此後於本月15日又傳出14名職員、1名出獄囚犯確診，然而所方卻遲至於18日才實施首次全數篩檢。對此法務部解釋，「看守所雖持續提出應積極實施全數篩檢，然而首爾市府與松坡區廳卻認為，應視日後疫情變化再做決定。」

同時外界也質疑，看守所內分配給每位囚犯的口罩數量根本嚴重不足！就有囚犯在白紙上寫下「一個房間內關了8名確診者，且我們被禁止向外界傳遞書信！」，並將白紙對著鐵窗外揮舞。

對此法務部則坦承，若給每位囚犯分配足夠口罩，在預算上恐怕有困難。

►南韓「首爾東部看守所」又確診233名囚犯！共計748人染疫
►變種病毒攻陷南韓！新冠確診再增1046例...監獄暴增233人感染

南韓現行防疫措施（至明年1月3日）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）
禁止5人以上群聚；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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