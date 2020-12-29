駐韓美軍開始接種疫苗！司令挽起衣袖「打頭陣」...呼籲儘早施打

▲駐韓美軍29日起開始接種莫德納新冠疫苗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國國防部從田納西州曼菲斯透過聯邦快遞（FedEx Corporation）貨機FX5230寄出1000劑的莫德納新冠疫苗，25日到達南韓仁川國際機場，今（29）日駐韓美軍終於開始施打，首波符合接種資格的領導核心、醫療人員等500人將優先施打，而駐韓美軍司令艾布蘭（Robert Bruce Abrams）更是打頭陣，挽起衣袖優先施打，呼籲有優先接種疫苗資格的人員應為家屬、親友著想而儘早施打。

根據《韓聯社》、《News1》報導，駐韓美軍平澤、烏山、群山等3處基地內的醫療院所25日開放接種新冠疫苗，根據美國國防部的指示，首波新冠疫苗僅限定第一線醫療人員、緊急應變人員、司令部指揮團隊等必要人力優先施打，成為韓半島（朝鮮半島）內最先接種新冠疫苗的人士。

▲▼駐韓美軍平澤、烏山、群山等基地開放醫療人力、緊急機動人力優先施打新冠疫苗。（圖／路透社）

從駐韓美軍對外公開的相片可以看到，司令艾布蘭29日在平澤韓福瑞營的布萊恩•阿爾古德陸軍社區醫院（Brian Allgood Army Community Hospital）接種疫苗。他強調，接種疫苗並非是強制性義務，而是自發性的行為，「不過為了自己與家人著想，期盼各位能以與疫苗相關的資訊做為判定標準，做出最正確的決定。」

目前駐韓美軍合計共2萬8500人。南韓國防部發言人夫勝粲（부승찬）29日上午表示，已向駐韓美軍發送公文，期盼能與相關當局取得協商，安排附編韓軍接種疫苗事宜。

另外根據《路透社》報導，駐日美軍橫田空軍基地28日也啟動疫苗接種計畫，於上周收到近8000劑疫苗。

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南韓現行防疫措施（至明年1月3日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）

禁止5人以上群聚；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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