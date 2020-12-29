「變種病毒」攻陷印度！出現6例變異種病例：皆為英國移入

▲印度已出現變種新冠病毒感染者。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

變種新冠病毒毒株「B.1.1.7」在英國被發現後迅速蔓延，各國也紛紛出現感染變種病毒之案例。印度當局稍早證實，該國已出現6例感染變種病毒的確診病患，目前6人都在隔離中。根據印度衛生部門的聲明指出，這6名確診病患的親密接觸者也已經被隔離。

根據《半島電視台》報導，印度衛生部門28日透過聲明表示，有6名從英國返國的民眾被驗出感染變種新冠病毒，目前6人都已經被隔離。據悉，印度已經暫停與英國間的航班，時間將持續到12月底，但在該項禁令生效以前，光是11月下旬開始到現在，就已經有超過3.3萬名從英國出發的旅客入境印度。

印度截至目前為止累計1000多萬例確診，僅次於美國，其中已有15萬人死亡。印度28日新增1萬6432例確診，與9月份相比有大幅下降，當時每日新增確診數一度來到10萬例。衛生當局預計在2021年1月初開放當地民眾接種疫苗，預計將有3億人受惠。

另一方面，印度古吉拉特邦（Gujarat）的亞美達巴德（Ahmedabad）和拉傑科（Rajkot）發現有新冠患者同時感染嚴重的白黴菌真菌，特別是免疫系統較弱或是本身帶有其他疾病的病人。此外，德里也有多名新冠患者被診斷出感染致命真菌，並失去視力。耳鼻喉科醫師芒賈爾（Manish Munjal）表示，這種真菌一般會從鼻子吸入，再感染眼睛和大腦，若沒有及時就醫，超過50％的患者可能在數天內死亡。

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