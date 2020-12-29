更早出現？義大利專家：8月已出現類似英國變種毒株

▲最新研究顯示，新冠變異病毒株可能8月時已在義大利出現。（示意圖／取自免費圖庫／Pixabay）

國際中心／綜合報導

據「歐聯網」引述「歐聯通訊社」周二（29日）報導，義大利病毒學學會主席、著名分子和轉化醫學專家卡盧梭教授28日表示，從今年8月初開始，他帶領的科研團隊已發現義大利本土新冠變異病毒株，該病毒類似於在英國發現的變異病毒株，並且至今一直在歐洲地區傳播。

報導稱，卡盧梭說，他帶領的科研團隊8月初在布雷西亞發現了一例新冠變異病毒株，早於9月在英國出現的變異病毒株。該病毒可能是歐洲最早發現的新冠病毒變異體。

卡盧梭表示，科研團隊在4月份新冠病毒患者中，已觀察到異常的病毒持續性變化，並在8月進行的病毒測試和病毒分子測序中，發現了新的病毒變種和病毒突變。該病毒變異跟目前已在義大利傳播的英國新冠變異病毒株基本相似。

羅馬大學生物醫學流行病學家西科茲教授率領的科研小組表示，卡盧梭教授所指的病毒變異體，可能在7月初左右產生。該變異體無疑是蛋白質突變的第一個證據。

西科茲強調，義大利發現的新冠病毒變體跟英國的變體之間的分子序列具有同源性。研究顯示，義大利發現的新冠病毒變體發展到今天，實際上很可能已經演變成其他正在歐洲傳播的新冠變異病毒。

卡盧梭指出，研究顯示，目前研發出來的新冠疫苗對變異病毒依然有效。科研人員正在就義大利發現的病毒變異體，跟英國發現的變異病毒兩者之間的關聯，以及未來對疫苗所產生的影響展開新的研究和探索。