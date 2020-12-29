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聖誕就是要出遊！美疫情再狂也不怕　單日128萬人搭機創新高

▲▼美國機場。（圖／路透）

▲美國機場在27日迎來了128萬名旅客。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國運輸安全管理局（TSA）統計，他們27日在美國機場篩查了高達128萬名乘客，是過去10天中第6次超過100萬人這個數字，同時也是自3月中旬新冠肺炎大流行以來最高的一次。

據路透社報導，由於疫情的關係，美國乘搭飛機的旅客數量比去年同期減少了許多。在過去的10天裡，只有約1020萬人在美國機場通過安檢，相較於去年同期的近2500萬人，減少了約50%。

約翰霍普金斯大學統計數據顯示，美國最近的新冠病例總數已超過1900萬例、死亡人數高達33萬4836人。儘管公共衛生官員敦促，所有美國人今年應該避免在節日期間外出旅行，以避減少新冠肺炎病例激增的可能，但還是有128萬名旅客在27日搭機出遊。

▲▼佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）

▲佛奇擔心，美國的疫情在聖誕節後會直線上升。（圖／路透）

《衛報》報導，美國頂級傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）在27日告訴CNN，「我很擔心會在聖誕節後看到病例激增的情形，因為從病例增長的幅度看來，你不難發現，我們在進入深秋和即將到來的冬季很有可能會讓病例數直線上升，這是很令人不安的，我們現在確實處於非常關鍵的時刻。」

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