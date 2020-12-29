狂請「808天病假」遭解雇！他氣得提告...法官判訴勝：公司需付賠償金

▲英國一名汽車公司員工因身體不好，請「808天病假」遭到解雇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

上班族都會面臨身體不適要向公司請假的問題。英國一名工廠員工因向公司請了「808天」的病假而遭到解雇，他為了捍衛自己的權益氣得告上法院，正當大家都認為他會敗訴時，沒想到法院近日判決公司要付他賠償金，讓大家都跌破眼鏡。

根據《鏡報》報導，該名工人維克（Vic Rumbold）任職於汽車公司「捷豹路虎（Jaguar Land Rover）」，他在西米蘭德茲的製造工廠上班長達20年，期間他因多種原因請了808天的病假，尤其在最後4年就請了405天，一開始公司對維克相當包容，但發現他請假次數越來越頻繁，甚至已經影響到公司的生產運作，於是在2018年12月以「行為和能力不足」為由將維克解雇。對於公司的這項決定維克相當不服，憤而告上法院。

▲維克在捷豹路虎公司20年來請了808天病假。（圖／翻攝自「捷豹路虎」官網）

捷豹路虎公司經理喬恩．卡特（Jon Carter）提到，他們對維克進行了公司就業審查，發現自2000年以來，他沒有一年的出勤是完整的紀錄，在這808天的病假中公司虧損了10萬英鎊（約新台幣380萬元），認為「維克是我見過最糟糕的出勤紀錄」。

據了解，在2018年維克的髓關節被診斷出血管壞死，導致慢性疼痛，使他當年3月12日至8月13日都無法工作，加上動手術和恢復的時間，他又請了12周的病假，而公司雖然有另外提供新工作給他，但因長期久站始他痛苦不堪，根本無法負荷。

對此，法官約翰森（Johnson）表示，捷豹路虎沒有適當的按照「考勤管理程序」，反而是在沒有對員工警告下，將他不合理的開除，對維克來說非常不公平，且考量醫生的建議，公司應該給維克「坐著」的工作。最後判決「捷豹路虎須付一筆賠償金給維克」，至於賠償金須等到明年才能決定。