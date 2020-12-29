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德國8照服員被誤打「5倍劑量」新冠疫苗！當局：望無嚴重副作用

▲▼新冠肺炎,疫苗,美國,新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國首批新冠疫苗接種族群中，有8人被誤打5倍劑量。（圖／達志影像／美聯社）

 記者王佩翊／編譯

德國日前正式開放首批接種對象優先施打新冠疫苗，然而如今卻傳出有8名在養老院工作的照服員被意外施打5倍的劑量，其中4人更出現了流感症狀，目前已經前往醫院接受觀察。對此，當地的行政官員表示，該起案件只是單一個案，他感到非常遺憾，也希望這些人不會出現任何「嚴重的副作用」。

根據《法新社》報導，這8名照服員皆任職於福爾波門魯根（Vorpommern-Rügen）的一間養老院，年齡約在38歲到54歲之間，分別為7女1男。這8人是德國首批接種疫苗的族群，但根據當地行政官員克爾斯（Stefan Kerth）所發表的聲明，8人在接種時，不知為何不小心被打了5倍的劑量。

負責施打疫苗的單位雖然及時發現錯誤，但仍有4人因出現類似流感的症狀被送院觀察。克爾斯稱，「我對這起事件深感遺憾。但這只是個個案，是個人錯誤。我也希望被誤打劑量的民眾不會出現任何嚴重的副作用。」

8人所施打的疫苗是由美國大藥廠輝瑞與德國生技公司BioNTech共同研發。福爾波門魯根的專家指出，BioNtech曾在之前的聲明中表示，第一階段的臨床試驗中曾經測試了超出目前劑量的疫苗，但並未出現嚴重後果。至於BioNtech則尚未對此發表評論。

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