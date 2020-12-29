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「神秘民調」曝江慘輸朱立倫3倍　國民黨：民進黨放煙霧彈

▲▼國民黨全台22縣市串連「反萊豬、拚公投、護食安」記者會-江啟臣,李乾龍,羅智強,王育敏（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨主席江啟臣（資料照／記者周宸亘攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨遭爆近日黨內流傳一份「神秘民調」，顯示在黨主席選舉的看好度中，前黨主席朱立倫竟大贏江啟臣3倍之多。對此，國民黨29日駁斥，這是民進黨為了轉移執政黨失去民心的煙霧彈。

國民黨主席江啟臣任期到明年8月19日，國民黨預定明年7、8月間改選黨主席，各方人馬早已積極備戰。此時智庫竟流出一份民調，江啟臣尋求連任黨主席的支持度僅有18％，竟大輸前主席朱立倫3倍，已陷入領導危機。

此外，週刊爆料江啟臣多位核心幹部紛紛求去，包括副祕書長李彥秀、柯志恩等青壯派人馬，連原本挺江的要角、智庫副董事長的連勝文，近來也獲不少黨內中生代力勸出馬角逐黨魁，挑戰江啟臣。

對此，國民黨上午發出5點聲明，表示面臨困難時刻，國民黨不會在這個時候，不去思考如何對抗民進黨執政的鴨霸顢頇，忘卻民意焦慮，而滿腦子思考黨內選舉，捨本逐末的權謀思考只會離基層與民心更遠，更不是廣大民眾對國民黨的期待。

國民黨表示，智庫為政策研析單位，不可能也不適合做黨內選舉民調，以落公器私用之嫌，所謂的「神秘民調」，只是在國民黨已有起色之時，擾亂社會認知，轉移執政黨失去民心的煙霧彈，若手上真有這份民調，整份直接拿出來便是，何須繪聲繪影，道聽塗說？

國民黨澄清智庫自從連勝文副董事長上任後，力行改革，接連成立數據中心及新創中心，認真負責態度為政黨法案政策及民意趨勢探索提供莫大助益，更多次舉辦台美等線上智庫會議提昇交流渠道，政治陰謀論的煙霧彈也意在掩蓋智庫與黨團內造化工程進展順利的事實。

國民黨5點聲明回應：

一、 面臨困難時刻，國民黨不會在這個時候，不去思考如何對抗民進黨執政的鴨霸顢頇，忘卻民意焦慮，而滿腦子思考黨內選舉，捨本逐末的權謀思考只會離基層與民心更遠，更不是廣大民眾對國民黨的期待。

二、 國民黨表示，智庫為政策研析單位，不可能也不適合做黨內選舉民調，以落公器私用之嫌，所謂的「神秘民調」，只是在國民黨已有起色之時，擾亂社會認知，轉移執政黨失去民心的煙霧彈，若手上真有這份民調，整份直接拿出來便是，何須繪聲繪影，道聽塗說？

三、 國民黨指出，李彥秀副秘書長在上任之初就明白表示，因女兒就學關係，可能有赴美照顧家庭需要，更因疫情已拖延一段時日，穿鑿附會的說法經不起事實的檢證。

四、 智庫自從連勝文副董事長上任後，力行改革，接連成立數據中心及新創中心，認真負責態度為政黨法案政策及民意趨勢探索提供莫大助益，更多次舉辦台美等線上智庫會議提昇交流渠道，政治陰謀論的煙霧彈也意在掩蓋智庫與黨團內造化工程進展順利的事實。

五、 黨團自主本就是國民黨內造化改革中重要指標，既是黨團自主，何來上對下的「管束」？而是著重共識形塑與密集溝通，所謂「管束」的觀念與說法根本與國民黨改造理念以及運作事實背道而馳，其放話目的不攻自破。

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