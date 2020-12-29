天鵝「坐鐵軌」哀悼慘死伴侶　德國23班高鐵大誤點50分鐘

▲天鵝坐在鐵路上哀悼死去的配偶。（圖／翻攝自Federal Police Kassel）



記者張方瑀／編譯

德國一對天鵝日前散步經過鐵路時，其中一隻不慎因脖子被電線纏繞死亡，沒想到另一隻天鵝就在案發現場「坐下來」哀悼近1小時，導致全線23班列車大延誤。最後還是出動消防人員將天鵝帶到他處，這才解決意外的誤點事件。

根據《衛報》報導，德國2隻天鵝在23日準備穿越中部卡塞爾（Kassel）與哥廷根（Gottingen）之間的高速鐵路路段時，其中一隻天鵝不幸被電線纏住脖子死亡，結果另一隻天鵝就在案發現場「坐下來」，替牠的伴侶哀悼近1小時；這也導致全線23班列車延誤。

最後仍交由消防人員用專業設備先將死亡的天鵝移除後，再將另一隻天鵝帶到富爾達（Fulda）河邊放生。警方聲明指出，此事件導致23班列車共延誤約50分鐘，所幸沒有讓天鵝受到傷害。

英國皇家鳥類保護學會（Britain’s Royal Society for the Protection of Birds）指出，根據過去的觀察，天鵝在配偶死亡之後，會留在死亡地點附近哀悼。

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