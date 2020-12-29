不排除共軍犯台可能！　華爾街日報：拜登應協助武裝台灣

▲華爾街日報籲拜登協助武裝台灣嚇阻中國。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者尹俊傑紐約28日專電

華爾街日報今天發表社評指出，不能排除拜登擔任美國總統期間共軍犯台的可能性。美國應以武裝台灣嚇阻中國，延續川普政府力助台灣更新軍備的路線，以利亞洲盟友安心。

日本防衛副大臣中山泰秀上週接受路透社專訪時說，拜登（Joe Biden）尚未提出明確對台政策，他希望拜登儘快表態，讓日本妥善因應台灣議題。中山形容台灣安全是「紅線」，並問道：「假設中國跨越這道紅線，入主白宮的拜登會怎麼回應？」

華爾街日報主筆表示，美國總統選戰過程中，外交政策並非焦點，拜登最常提的構想是恢復美國與盟邦的友好關係。再過不到4週，拜登將就任美國總統，中山上述發言凸顯美國的亞太盟邦憂心不已。

▲日本防衛副大臣中山泰秀。（圖／路透）



社評寫道，北京強硬派將民主的台灣視為分離省分，決心併吞台灣，也希望獲取台灣的先進晶片技術。同時，台灣民意愈來愈反對兩岸統一，特別是北京逮捕香港民主派人士、違背條約（指中英聯合聲明）義務的情況下。

文章表示：「不能排除中國在拜登任內跨越110英里的台海發動軍事行動的可能性。」

社評以「地緣政治地震」形容台灣被迫喪失獨立性的局面，並指出太平洋地區實力平衡將因此倒向有利於中國的一端，亞洲國家必須調整與美國的關係，對全球安全與貿易產生深遠影響。

文章建議美國以嚇阻為目標，優先要務是「武裝台灣」，讓台灣就算沒有美國支援也能讓中國進犯付出慘痛代價。美國也應持續依靠台灣未雨稠繆，為防禦性戰爭實現軍力與民防現代化。

美國總統川普政府4年來加強對台軍售，華爾街日報多次發表社評肯定並呼籲美國售台更多先進武器。撰寫這篇社評的主筆憂心北京可能以氣候承諾當作誘餌，讓拜登重拾前總統歐巴馬時期的對中寬鬆政策。

文末寫道，拜登不大可能明確承諾美國將協防台灣，但中國威脅與逼近台灣的軍事行動逐漸增加，「如果拜登想讓美國的亞洲盟友安心，台灣是他的首個重大考驗」。

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