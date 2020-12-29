取得2000萬人份新冠疫苗！文在寅熱線莫德納CEO「簽備忘錄」

▲南韓總統文在寅28日晚間與莫德納執行長班塞爾進行視訊通話。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅昨（28）日與美製藥大廠莫德納執行長班塞爾（Stéphane Bancel）針對預購新冠疫苗一事進行視訊通話。班塞爾承諾，莫德納將於明年第2季向南韓供給2000萬人份施打之疫苗，雙方最快年底前完成簽約。青瓦台表示，該份口頭契約比原先莫德納承諾的1000萬人份多出一倍，若疫苗取得進程順利，南韓將可購得阿斯利康、輝瑞、莫德納、嬌生楊森等廠共計5600萬人份之疫苗。

根據《韓聯社》報導，青瓦台發言人康珉碩（강민석）今（29）日上午表示，原先莫德納承諾在明年第3季供給南韓1000萬人份新冠疫苗，為了拉近施打時間，文在寅28日晚間9時53分透過27分鐘的視訊電話與班塞爾取得協商，對方承諾將於明年第2季供給南韓2000萬人份疫苗。

文在寅表示，「恭祝莫德疫苗取得成功，並獲美國當局准許緊急使用授權，成為克服新冠肺炎的希望。在此我代表大韓民國表示感謝。」

雙方協議，最快可在今年底以前完成簽約。

▲莫德納執行長班塞爾承諾，明年第2季可望供南韓2000萬人份新冠疫苗。（圖／路透社）

同時，文在寅與班塞爾在通話中簽署備忘錄（MOU），承諾在國立保健傳染病研究所、傳染病大流行共同應對；疫苗物質研發、臨床實驗與研發等領域上展開合作。南韓企業與藥廠可望取得莫德納授權，代理生產新冠疫苗。

班塞爾表示，「就算未來出現新型病毒，只要與南韓展開合作，在研發與生產疫苗上所花的時間，將會比研發新冠疫苗還要減少許多。我深知，南韓生技公司重視致力於研發新藥，以及南韓企業擁有優秀的生產能力。只要授權代理生產，就能構築出大規模的疫苗生產能力。」

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南韓現行防疫措施（至明年1月3日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）

禁止5人以上群聚；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。