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美第5款疫苗開始臨床試驗！　傳統技術製造「不需超低溫保存」

▲▼路透社記者斯特克洛（Steve Stecklow）參與了美國Novavax疫苗在英國倫敦的臨床試驗。（圖／路透）

▲美國Novavax疫苗自28日起將開始第3期臨床試驗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）這2款疫苗已經在美國批准施打，另一家醫藥公司諾瓦瓦克斯（Novavax）也在28日宣布，將進行疫苗的第3期臨床試驗，成為美國第5家進入晚期試驗的疫苗公司。

根據《國會山莊報》指出，諾瓦瓦克斯的疫苗開發相較輝瑞、莫德納使用了更傳統的疫苗技術，不需要超低溫儲存，因此更容易分發。川普政府的曲速行動 （Operation Warp Speed）對各家疫苗藥廠給予大力支持，諾瓦瓦克斯也在美、墨共115個地點招募了多達3萬名的志願者參加臨床試驗。

▲▼路透社記者斯特克洛（Steve Stecklow）參與了美國Novavax疫苗在英國倫敦的臨床試驗。（圖／路透）

▲路透社記者斯特克洛（Steve Stecklow）參與了Novavax疫苗在英國倫敦的臨床試驗。（圖／路透）

諾瓦瓦克斯早已在英國開始試驗，原本美國的試驗也打算在更早之前展開，卻因生產問題而推遲，將自28日起開始進入第3期臨床試驗，目前選擇在病毒傳播率較高的地區進行試驗，以加速累積施打後證實有效的病例數據。

美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）稱，諾瓦瓦克斯疫苗開始第3期試驗顯示，當局已下定決心，將透過開發多種安全有效的疫苗來結束這場疫情，而這款諾瓦瓦克斯疫苗是美國第5種進入晚期臨床試驗的新冠疫苗。

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