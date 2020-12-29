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變種病毒攻陷南韓！新冠確診再增1046例...監獄暴增233人感染

▲▼南韓遭英國變種病毒淪陷，仁川國際機場高度警戒。（圖／路透社）

▲南韓遭英國變種病毒淪陷，仁川國際機場高度警戒。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）在冬季進入第3波全國性大流行後，儘管政府針對首都圈持續推出第2.5階段防疫措施、年底防疫加強專案等，疫情卻始終無法趨緩，加上如今面臨英國變種病毒株「B.1.1.7」入侵，傳播速率高出70%，專家警告病毒恐怕已在飛機內擴散，甚至已進入社區，因此當局更無法放鬆警戒。同時，首爾東部看守所依舊傳出大批確診者。

根據《韓聯社》報導，截至29日0時為止，南韓防疫當局今（29）日9時30分共通報1046起病例，其中高達1030例為境內感染、16例則為境外移入，同時新增40例死亡，創下疫情以來最高紀錄。目前南韓共累計58725例確診、859例死亡。

▲▼首爾東部看守所。（圖／達志影像）

▲▼首爾東部看守所累計748人確診。（圖／達志影像）

▲▼首爾東部看守所。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增802例（首爾佔519例、京畿道佔251例、仁川佔32例）； 大田新增30例；大邱新增29例；慶尚北道新增28例；忠清南道新增27例；忠清北道新增22例；江原道新增21例；釜山新增17例；慶尚南道新增16例；光州新增16例；全羅北道新增7例；濟州島新增5例；世宗、全羅南道各新增4例；蔚山新增3例。

從主要的群聚感染案例來看，首爾市松坡區首爾東部看守所累計748例；首爾市九老區某療養院累計170例；忠清北道槐山郡、陰城郡、鎮川郡某醫院累計220例；忠清南道天安市食品類商店、餐廳累計91例；大邱市達城郡某教會累計138例。

▲▼南韓政府計畫補助因防疫限制營業的業者，最高可達300萬韓元。（圖／達志影像）

▲南韓政府計畫補助因防疫限制營業的業者，最高可達300萬韓元。（圖／達志影像）

昨（28）日首爾東部看守所在第3次篩檢中驗出233名確診患者，南韓國務總理丁世均（정세균）於29日例行會議時針對此事致歉，同時要求法務部與防疫當局應全力投入防疫工作、制定對策，阻止病毒在看守所內持續傳播。

繼從英國倫敦入境的一家3口確認感染變種病毒，目前當局仍正在釐清死後確診80歲老翁與其3名確診家屬所感染的新冠病毒是否為變異種，結果最快本周以內出爐。據悉，老翁的3名家屬入境後在機場等2次的篩檢結果皆呈陰性，隔離結束後，其中一名家屬甚至24日在京畿道高陽市住處附近超市採買約30多分鐘，老翁死亡後，剩下的家屬再次接受篩檢，結果卻呈現陽性。

目前南韓政府已於23日暫時停止英國航班入境，時效延長至明年1月7日。

►變種病毒入侵南韓！英入境旅客確診前「趴趴走」　今增808例確診
►新冠變種病毒攻陷南韓！英入境旅客「2篩陰性」 確診前外出30分
►南韓「首爾東部看守所」又確診233名囚犯！共計748人染疫

南韓現行防疫措施（至明年1月3日）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）
禁止5人以上群聚；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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日韓要聞世界疫情南韓新冠肺炎變種病毒斷航B.1.1.7仁川機場首爾東部看守所

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