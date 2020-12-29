新冠肺炎肆虐365天…各國3月封城、禁航迎高峰！全球疫情重點回顧

▲中國武漢去年底爆發新冠肺炎疫情。圖為華南海鮮市場。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合外電報導

中國武漢去年底爆發新冠肺炎（Covid-19），蔓延世界各地，全球至今累計逾8100萬例確診、177萬以上患者死亡。《ETtoday新聞雲》以下整理過去1年的疫情大事回顧。

2019/12

中國湖北省武漢市的華南海鮮市場爆發新型肺炎，被醫師李文亮等8名醫療人員揭露，在微博上瘋傳。台灣衛福部注意到此消息，31日發信警告世界衛生組織（WHO），稍後針對武漢班機旅客進行檢疫調查。中國也於同日通報WHO，稱發現「不明肺炎」病例。

根據國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）於2020年1月發表的研究，中國武漢12月1日出現「0號病例」，但研究人員無法找出他與之後患者的流行病學關聯。

微博瘋傳「武漢確診7宗SARS」 官方：海鮮市場出現「不明原因的肺炎」

CDC：美國去年12月就發生「新冠病毒感染」 比首宗確診早一個月

▲WHO秘書長譚德賽。（圖／路透）

2020/1

中國關閉、消毒華南海鮮市場，武漢11日通報首宗死亡病例，並於23日宣布封城。

新冠病毒首先在亞洲擴散，泰國13日通報中國境外首例，日本、南韓、台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞等地陸續通報確診。美國華盛頓州1月19日出現首宗病例後，成立疫苗研究小組。病毒接著散播到歐洲，法國成為第一個確診國，英國、義大利等地稍晚也傳出疫情。

WHO坦承錯估疫情，但堅稱缺乏人際傳染證據，直至31日才宣布疫情構成國際公衛緊急事件（PHEIC）。總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）28日前往北京，拜訪中國國家主席習近平，肯定其防疫成果；事後還表示，中國境外未見死亡病例，世界應該為此感謝中國。

中國境外未有死亡病例 WHO秘書長讚賞習近平：世界應感謝中國

快訊／WHO宣布：新型冠狀病毒疫情「不構成」國際公衛緊急事件



泰國出現武漢肺炎！陸客遊曼谷發燒 中國境外首宗案例

▲鑽石公主號停泊日本橫濱港，船上爆發大規模感染。（圖／路透）



2020/2



全球確診1日突破1萬例，死亡人數9日超過813人，雙雙超越SARS疫情。德國研究團隊、美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）也雙雙證明，新冠病毒可以「無症狀傳人」。

菲律賓2日出現中國境外首宗死亡案例後，歐洲也爆出第一起死亡病例，而非洲、中南美洲通報首例。各國紛紛實施撤僑、旅遊禁令、檢疫隔離、加強戴口罩等防疫措施。但是，義大利與伊朗仍遭遇疫情大爆發，南韓新天地教會、鑽石公主號也出現大規模感染，全船進行隔離。

WHO公衛專家10日抵達中國，協助研究疫情，並在事後報告中指出，新冠病毒可能來自蝙蝠，但中間宿主仍不清楚。WHO也於12日將此病毒正式命名為COVID-19（Corona Virus Disease 2019）。

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2020/3



全球疫情3月起攀升高峰，義大利10日率先宣布鎖國與禁足令，許多國家之後紛紛跟上，關閉邊境，要求民眾待在家中，全球高達30億人禁足。WHO於11日終於宣布疫情是「全球大流行」（Pandemic），而世界各地累計病例26日已經突破50萬。其中，美國雷根號、羅斯福號航空母艦也通報確診。

英國首相強生（Boris Johnson）27日宣布確診，成為全球首位染疫國家元首。許多國際政也宣布檢測結果呈現陽性。另外，日本時任首相安倍晉三24日和國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）進行電話會議後宣布，東京奧運確定延期。日媒30日透露，東奧開幕式延後至2021年7月23日舉辦。

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▲義大利率先宣布鎖國與禁足令。（圖／路透）



2020/4

全球確診人數於3日超過100萬，直至月底30日，此數字已經突破310萬，死亡病例也超過22萬。許多國家疫情仍在蔓延，紛紛宣布延長宵禁、封城、禁足等防疫措施。法國戴高樂號航空母艦爆發大規模疫情，船上668人之中高達1/3染疫。

與此同時，台灣出現多日0確診，總統蔡英文登上美國《時代》雜誌分享防疫經驗，她也宣布提供藥物、口罩與技術協助國際社會，「Taiwan Can Help」頓時成為熱門關鍵字。未料月中竟又爆發磐石號感染事件。

美國疫情持續延燒，總統川普14日宣布停止金援WHO，境內累計確診數28日超過100萬。英國牛津大學則於23日展開疫苗研發的首次人體試驗。

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▲台灣今年仍未受邀參加世界衛生大會（WHA）。（圖／路透社）

2020/5

雖然全球疫情仍在蔓延中，5日累計確診數突破360萬，死亡病例超過25萬；31日時，染疫人數達到600萬，逾36萬人死亡。儘管如此，許多國家仍開始分階段鬆綁防疫管制，並且強力要求民眾戴上口罩。其中，義大利宣布6月3日起全面開放邊境，恢復境內旅行，成為抗疫重大里程碑。

台灣出現多日0確診成績，但今年仍未獲邀參加18、19日的世界衛生大會（WHA）視訊會議，衛福部與美國衛生部都發表聲明表示遺憾。此外，美國總統川普也正式致信WHO總幹事譚德塞，要求提出具體改革對策，否則將永久撤資、退出組織。

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2020/6

全球疫情延燒，5日累計確診數達到690萬、死亡病例逾39萬；28日累計病例飆破1000萬，隔日染疫病歿人數突破50萬。雖然美國、印度等地疫情依然嚴重，非洲、中南美洲感染惡化，但歐洲仍延續鬆綁防疫禁令的政策，歐盟預計7月1日起有限度重新開放邊境。

巴西躍升新冠肺炎確診「第二大國」 死亡人數破5萬大關



▲ 巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）



2020/7

全球10日突破1200萬人確診，54萬人死亡；31日攀升至1720萬多起病例，超過67萬人染疫死亡。許多地方爆發第二波疫情，印度疫情急速惡化，17日繼美國、巴西以後，成為第三個超過1000萬例的國家。

此外，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）於7日接受新冠肺炎篩檢，結果呈現陽性。美國總統川普不滿中國與WHO防疫，8日正式宣布退出WHO，預計明年7月6日生效。

快訊／美國正式退出世界衛生組織 明年7月6日生效

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2020/8

全球總確診病例10日突破2000萬，其中美國、巴西和印度三大感染國就佔一半以上，分別為500萬、300萬和220萬例。另外，全球死亡人數也於13日達到75萬。俄羅斯則搶先全球，於11日率先宣布，批准全球第一款新冠肺炎疫苗。

全球新冠確診突破2000萬人 「3大染疫國」病例就佔了一半

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2020/9

歐洲掀起新一波疫情，單日通報病例逐漸攀升至接近3月時的高峰。其中，俄羅斯9月1日就突破100萬起病例。全球總確診數17日突破3000萬例，死亡人數逼近百萬。

新冠肺炎全球破3000萬人確診！逼近100萬人染疫死

▲川普確診新冠肺炎後戴著口罩走出白宮，搭乘軍機前往醫院。（圖／達志影像／美聯社）

2020/10

全球疫情延燒，11日單日通報38萬9646例，創下歷史新高，月底時已逾4400萬人確診、118萬人病歿。歐洲感染狀況再度惡化，法德西等國宣布再次實施封城等防疫措施。另外，美國總統川普1日宣布確診，震驚國際與選情。

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2020/11

全球疫情再起，26日正式突破6000萬人染疫。英、法、西、日、韓等國感染激增，再度嚴格執行防疫管制。美國大選後疫情急遽惡化，9日飆破1000萬人染疫、24萬多人病歿。

儘管如此，疫苗研發終於傳出好消息。美國輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）疫苗有效率高達94.5％以上，英國牛津大學與阿斯利康製藥（AstraZeneca）合作研發的疫苗平均有效度也達到70.4％。



▲全球疫苗研發傳出捷報。（圖／路透）



2020/12

英國2日搶先全球批准輝瑞疫苗，8日開始接種。美國11日也宣布批准輝瑞，並於14日起提供第一線醫護人員、長照機構居民與員工等優先族群施打；又於18日批准莫德納疫苗。俄羅斯也宣布大規模施打自行研發的史普尼克V。

雖然疫苗陸續問世，全球感染依然持續攀升，7日飆破7千萬例、27日飆破8千萬人確診。此外，英國政府14日證實境內出現新變種病毒株「B.1.1.7」，傳染力增加70%，使得疫情失去控制，並宣布倫敦20日起緊急封城；南非也發現變異型「501.V2病毒株」。如今，變種病毒已經擴散至德國、西班牙、挪威、南韓、日本。

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