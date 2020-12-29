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抗疫303天迎曙光！美國首家院內感染長照中心注射疫苗

▲▼西雅圖郊區柯克蘭（Kirkland）名為「生命護理中心」（Life Care Center），為全美第一家接種疫苗的長照機構。（圖／路透）

▲「生命護理中心」（Life Care Center）為全美第一家接種疫苗的長照機構。（圖／路透）

文／中央社記者周世惠舊金山28日專電

西雅圖一家長照中心今年2月底爆發全美國首例院內感染新冠肺炎者病故事件，成為全美焦點。今天院內的住民與工作人員開始接種疫苗，再回首，距離事發當初已經303天。

「西雅圖時報」（The Seattle Times）今天報導，位於西雅圖郊區柯克蘭（Kirkland）名為「生命護理中心」（Life Care Center）的長照機構，從2月29日爆發第一起新冠肺炎死亡病例的303天之後，院內人員今天開始接種新冠肺炎疫苗。

生命護理中心的護士寇蒂茲（Alice Cortez）表示，「我覺得此刻是新生，一個新的開始，且是更好的生活」。

生命護理中心正是美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）公布院內感染的首例，當時成為全美國的新聞焦點，顯示病毒不僅在今年春天已經直接在美國進入社區感染，且早已潛伏數週卻沒被發現。

當時在不到一個月的期間，生命護理中心有46位住民和工作人員染疫身亡，預告了新冠肺炎對長照機構的嚴重威脅。

疫情顯示，新型冠狀病毒對於居住在密集的社區、免疫系統虛弱且健康狀況欠佳的年長族群中，擴散速度相當驚人。

以華盛頓州而言，新冠肺炎的確診中，有53%的人與長照機構有關，包括其中的住民、工作人員和訪客。

美國新冠肺炎疫苗接種對象中，長照與護理機構的人員和醫院的護理人員都屬於第一批。華盛頓州將目標定在明年1月底前，4000多家長照機構的所有住民都必須完成新冠肺炎兩劑疫苗中的第一劑接種，由與美國聯邦政府合作的藥房CVS和華爾格林（Walgreens）負責協助疫苗施打的工作。

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