美股3大指再創新高！川普簽署通過2.3兆紓困案　蘋果大漲3%

▲美股3大指數站上歷史高點。（資料照／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約28日專電

美股邁入2020年最後一個交易週，總統川普簽署法案支撐受疫情衝擊的經濟、避免政府運作停擺，激勵3大指數再創歷史新高。蘋果公司股價漲逾3%，攻上歷來最高收盤價位。

道瓊工業指數早盤一度勁揚325點，終場上漲204.1點，漲幅0.68%，收在30403.97點。標準普爾500指數上漲32.3點，漲幅0.87%，收在3735.36點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲94.69點，漲幅0.74%，收在12899.42點。

蘋果公司（Apple）勁揚3.6%，為道瓊指數表現最佳的成分股，股價收在136.69美元，時隔近4個月再創歷史收盤新高。

其他科技權值股也表現不俗。亞馬遜（Amazon.com）與臉書（Facebook）股價漲幅都超過3.5%，Google母公司Alphabet漲幅達2.3%。

走勢與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情連動密切的航空、郵輪等旅遊相關股票表現亮眼。

美國航空業將獲得150億美元紓困金，有助找回放無薪假的員工。美國航空集團（American Airlines）股價漲逾2.5%，領漲全美3大航空股，但年初以來跌幅仍達44%。

郵輪業巨擘嘉年華（Carnival）與挪威郵輪控股公司（Norwegian Cruise Line Holdings）股價分別勁揚4.2%、3.9%。全球郵輪生意因疫情大受影響，這兩檔股票年初以來跌幅都逾50%，成為投資人逢低布局的熱門標的。

美國3月陷入疫情危機時，國會火速通過多部法案，以逾3兆美元的銀彈支撐經濟。聯邦準備理事會（Fed）則將基準利率砍到逼近零、收購大量債券、設立多項緊急貸款機制，穩住風雨飄搖的金融市場，為美股從谷底反彈打下基礎。

美股夏季扶搖直上，投資人看好國會將再通過法案金援經濟是重要因素之一。但隨著美國大選白熱化，朝野協商陷入僵局，9000億美元疫情紓困方案直到上週才表決過關。

川普一度示意不會簽字，要求發給民眾的600美元加碼到2000美元，昨天終於讓步，簽署總額2.3兆美元的疫情紓困和政府支出法案，再撒銀彈支撐經濟，也避免政府機關29日起陷入停擺。

投資人期盼已久的財政刺激到位，有助3大指數再創歷史新高。道瓊指數年初以來漲幅擴大到6.5%，在科技股拉抬下，標普500指數與那斯達克指數同期漲幅分別達15.6%、43.8%。

不過，2019冠狀病毒疾病疫情依舊令人憂心。美國雖開始施打疫苗，但接種人數有限，國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）昨天警告，耶誕與跨年假期民眾旅行聚會恐導致確診病例激增，疫情最嚴重階段尚未到來。