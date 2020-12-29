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社會 社會焦點 保障人權

幫大哥開趴「一句話」變寫遺書！衰男遭泡麵澆淋、泳池踩頭險溺斃

記者黃翊婷／綜合報導

台中蔡姓男子遭道上兄弟懷疑沒有如實核銷在摩鐵開趴的支出，不僅遭逼寫遺書，還遭餵毒、熱泡麵淋頭，甚至被迫跳下游泳池，一度被踩著頭無法浮上水面呼吸，險些喪命。台中地檢署28日依傷害、妨害自由等罪起訴涉案的陳姓男子，兩名同夥則另行通緝。

▲▼人口販運,人口買賣,囚禁,綁架。（圖／取自Pixabay）

▲蔡男幫忙辦派對，卻慘遭虐待險些喪命。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

蔡男因為有過開趴的經驗，去年5月17日透過謝姓友人介紹，認識陳男以及常男。接著一行人前往台中市某摩鐵開趴，直到19日狂歡派對結束後，陳男聽聞常男抱怨蔡男不老實，懷疑沒有如實核銷開趴的費用，就因為這麼一句質疑，兩人決定聯手好好「教訓」一下蔡男。

兩人找來綽號「強哥」的男子，先逼著蔡男寫下遺書，再強迫吸食毒咖啡包等毒品，接著將人綁在椅子上，並用熱泡麵淋頭，等到蔡清醒了，再逼迫跳下游泳池，由「強哥」踩著頭，不讓他浮上水面呼吸。

險些溺斃的蔡男隨後又遭到繩子勒脖、槍托砸頭等虐待，直到謝姓友人警覺事情不對勁，他才終於找到機會脫逃、報案。警方獲報後立即前往現場逮人，也查扣相關施虐用具；台中地檢署28日依傷害、妨害自由等罪起訴陳男，常男以及「強哥」因為沒有到案，已經另行通緝。

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