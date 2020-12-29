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FBI公布「聖誕爆炸案」主嫌照片　和鄰居最後對話：世界不會忘記我

▲▼美國納什維爾市聖誕爆炸案。（圖／路透）

▲美國納許維爾市聖誕爆炸案，造成1死3傷，死者正是主嫌本人。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國田納西州納許維爾（Nashville）露營車爆炸案發生第4天，聯邦調查局（FBI）公布63歲主嫌華納（Anthony Warner）的正面照。美媒引述華納鄰居指出，華納犯案數天前曾說過，他會做出一件大事，「我會變得超級有名，納許維爾和這個世界永遠都不會忘記我。」

根據《福斯新聞》、CNN報導，FBI在社群網站上公布的照片顯示，華納為白人男性，有一頭灰黑蓬亂的及頸長髮、薄唇。華納的鄰居勞德（Rick Laude）回憶爆炸前幾天的情況，他曾在21日看見華納的車停在他家門外的信箱前面，接著華納把車開進他的車道和他說話。

▲▼聯邦調查局（FBI）公布納許維爾爆炸案63歲主嫌華納（Anthony Warner）照片。（圖／路透）

▲FBI公開華納照片。（圖／路透）

57歲的卡車司機勞德表示，華納和他簡短寒暄後便說「聖誕老人今年要帶什麼好禮來給你嗎？」華納微笑後接著說道，「喔，好耶，納許維爾和整個世界都不會忘記我。」

勞德說他當時並沒有想太多，以為華納只是在說有好事即將發生。直到爆炸案發生後，警方將華納列為主要嫌疑犯，勞德才驚訝得說不出話來，「這傢伙的一言一行都沒有透露出任何問題，他只是很安靜。」

事實上根據英媒《每日郵報》獨家報導，華納的父親原本在電信公司任職，之後罹患失智症去世，讓華納從喪父之痛中萌發了陰謀論，進而對5G技術殘害人命深信不疑。

▲▼美國納什維爾市聖誕爆炸案肇事露營車。（圖／翻攝自推特／@MNPDNashville）

▲華納凌晨就開著露營車來到市中心停妥。（圖／翻攝自推特／@MNPDNashville）

華納生前也從事電腦技術工作，雖然目前官方表示仍在調查動機，但私下已有傳聞他深信在攻擊美國電信巨頭AT&T後，他就能被稱為英雄。露營車選在市中心爆炸，強力威力波及至少41間商家，而AT&T就在其中，該公司在爆炸後宣布暫時關閉該處據點。

田納西調查局主任勞什（David Rausch）表示，官方正在積極調查犯案動機中，「我們希望能得到答案，有時候，就是沒辦法」，「要找出動機最好的方式就是和嫌犯說話，但在這案子上，我們做不到。」

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