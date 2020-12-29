世衛：大部分新冠病毒變異，對傳染性影響很小

▲世衛「衛生緊急專案」技術主管瑪麗亞․范․科霍夫(Maria Van Kerkhove)。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

世衛組織周一(28日)舉行新冠肺炎例行記者會。世衛「衛生緊急專案」技術主管瑪麗亞•範•科霍夫責人瑪麗亞․范․科霍夫(Maria Van Kerkhove)表示，新冠病毒變異是正常且可預料的。病毒傳播程度越高，變異的機會就越多，但目前發現的大部分變異對病毒的傳染性和嚴重程度影響很小，並不是所有的變異都很重要。

世衛組織總幹事譚德塞則表示，新冠疫情暴露出人類社會不公、貧富差距等問題。真正的解決之道在於各國及全人類團結一致、齊心協力、彼此體諒，完全實現聯合國可持續發展目標。

譚德塞在2020年世衛這場最後一次記者會上呼籲各國未來將加大對健康的投入作為重中之重。他說：「各會員國當初成立世衛組織的宗旨是為了所有人的健康，現在是兌現承諾、實現全民健康覆蓋的時候了。」

世衛「衛生緊急專案負責人」雷恩(Mike Ryan)強調，儘管這次新冠疫情因傳播範圍廣、速度快而稱得上「大流行」，但是跟以往大流行相比，在死亡率、病毒毒性等方面還算不上「大」。新冠疫情為人類敲響了警鐘，讓人們從各個方面都學會更好的應對未來挑戰。他認為最重要的教訓是未來面對更大挑戰時，全球應齊心協力、共同行動。

瑞安同時表示，即便新冠疫苗完全有效，現在就談論何時能完全消滅新冠病毒，仍為時尚早。目前接種疫苗的首要目標是降低病毒傳播、挽救更多人的生命。