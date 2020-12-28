一早出門打輝瑞疫苗…他2小時後「心臟病發」亡　以色列證實！

▲輝瑞疫苗。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

以色列一名75歲老翁近日接種輝瑞藥廠生產的新冠疫苗，未料注射後2小時就因為心臟病發作不幸去世。以色列衛生部已經證實此事，並且針對這起案例進行調查。

根據《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）報導，以色列衛生部表示，該名老翁於28日上午在診所接種了新冠疫苗，並且待在診所內確認沒有身體不適。當時老翁自述感覺良好，因此院方允許他返家休息，未料2個小時後他就死於心臟病。

以色列衛生部表示，初步調查結果顯示該例患者死亡與新冠疫苗之間並不存在關連性。據悉，輝瑞疫苗在試驗階段，共有6名受試者死亡，但只有2人真正接種疫苗，其餘4人為對照組；接受疫苗後死亡的2人中，有1人為免疫功能低下患者，試驗與死亡並沒有因果關係。

由於新冠疫苗問世不久，目前仍不清楚是否會對人體造成任何長期副作用，不過各國大多數衛生官員都認為，疫苗不會對人體造成長期傷害。截至28日上午，以色列已有38萬公民接種首劑新冠疫苗，預期全國將有80％以上的醫護人員接種。

目前，以色列將醫護人員、60歲以上長者和慢性病患者列為優先接種對象，並且希望能在本周開始將教師和學校工作人員列入接種名單，此外，以色列國防軍也已經開始接收新冠疫苗。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，目標是每天接種15萬人次，一個半月內讓250萬以色列人接種新冠疫苗。

►suisai淨透酵素粉36顆＋潔顏凍990元