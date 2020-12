平安夜38歲男陪兒女拆禮物　隔天心跳停止急送醫...死因曝光

▲一家四口原本幸福的生活瞬間破滅(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

記者楊庭蒝/綜合報導

在耶誕節氛圍的籠罩之下,2020年也即將畫下句點。一名居住於英國的38歲男子馬克·考克斯(Mark Cox)平安夜與2名孩子在家中開開心心地拆禮物,沒想到耶誕節當天早上6點多頭疼,隨後心臟更是停止跳動,妻子特蕾西(Tracey)緊急送醫後仍然不治,一個年輕的家庭瞬間失去支柱。

綜合外媒報導,馬克與特蕾西育有2子,分別是9歲的兒子康納(Connor)和12歲的女兒莉莉(Lily),生前不菸不酒,也沒有任何疾病纏身,甚至在平安夜當天與家人的互動都相當正常,沒有出現異狀,怎料耶誕節當天一早突然頭痛並心跳停止。雖然醫護人員到場後持續施予CPR,並緊急送往醫院進行搶救,最後仍回天乏術,無法挽回一命。

