英國脫歐貿易協議　歐盟成員國一致批准臨時生效

▲歐盟成員國批准英國脫歐貿易協議自明年元旦起生效。（圖／路透）



文／中央社

英國脫歐過渡期12月31日結束，歐洲聯盟（EU）與英國24日達成脫歐貿易協議，歐盟成員國今天批准協議於2021年1月1日暫時生效，向英國有協議脫歐邁進一步。

歐洲聯盟與英國24日敲定貿易協議，脫歐後英國得繼續以零關稅和零配額進入歐盟單一市場，但因脫歐過渡期將於12月31日結束，無法及時在英國國會及歐洲議會通過，因此歐盟成員國決定先批准在2021年1月1日臨時生效。

歐盟各成員國常駐歐盟大使自12月25日開始審視這份1246頁的貿易協議，今天討論結果出現，德國輪值主席國發言人費雪（Sebastian Fischer）會後表示，各成員國一致批准貿易協議自2021年1月1日臨時生效。

接下來焦點在英國國會及歐洲議會的同意，以達成有協議脫歐最後一哩路。

英國方面，由於執政的保守黨席次過半，再加上在野黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）表示支持，預料12月30日英國國會應可表決通過。

至於歐洲議會，先前多個黨團要求協議若不能於12月20日前通過就來不及在今年底審視完成上千頁內容及進行表決，今天歐洲議會議長薩索里（David Sassoli）與歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會面交換意見。

歐洲議會表示，將會仔細研究協議，並準備在適當時間送全體會議討論及決定。

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