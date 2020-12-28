川普選後再提「讓機場以他命名」！　佛州1機場被點名

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

外傳美國總統川普希望能有機場以他的名字來命名。根據美媒「野獸日報」21日報導，川普自2020年美國大選落幕以來，再度問及「沒有哪位總統想要名聲不好、基礎設施破敗的美國機場以自己的名字來命名」、「機場改名需要哪種文書作業」等問題。消息傳出後，資深共和黨人齊格勒公開建議，佛州棕櫚灘國際機場可以改成川普國際機場。

事實上，川普早在2018年就已首度提出以他的名字命名機場的概念想法，如今再度向身邊顧問及助手詢問此事。隨著川普卸任的日期越來越近，報導形容，他的思緒已開始轉向至任期結束後，想在歷史留名。

商業內幕（Business Insider）一文則提到，白宮副發言人迪爾（Judd Deere）拒絕證實這段對話是否發生過，「我們不會對私人談話發表評論。」

現階段尚不清楚美國哪些機場能以川普名字來命名。不過，佛州資深共和黨人齊格勒（Christian Ziegler）公開建議，佛州的「棕櫚灘國際機場」（Palm Beach International Airport）可以改名為「川普國際機場」（Trump International Airport），強調川普任內頻繁搭乘空軍一號來到此機場。此外，他也建議，川普能在海湖莊園（Mar-a-Lago）附近設立總統圖書館。

美國機場以前總統命名的現象其實早有先例，包括維吉尼亞州的雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）、紐約州的甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）以及阿肯色州的克林頓國家機場（Bill and Hillary Clinton National Airport）。

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