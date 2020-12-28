曾稱只是發燒拒快篩！前日相之子猝逝...檢測結果證實：生前染疫

▲羽田雄一郎遺體的檢測結果出爐，證實生前感染新冠肺炎。（圖／羽田雄一郎臉書）



記者王佩翊／編譯

日本前首相羽田孜之子、立憲民主黨參議院幹事長羽田雄一郎24日開始出現發燒、身體不適等症狀，原本27日要到醫院接受核酸檢測，怎知還沒到醫院病情就突然惡化，最後不幸病逝於東京的一間醫院，震驚各界。據悉，羽田原本24日當天就打算要接受核酸檢測，但考量到近日醫療體系負荷量過大，判斷自己「只是普通發燒」，因此繼續待在家中休養，怎知病情卻突然惡化，享年53歲。

根據《週刊朝日》報導，羽田雄一郎在24日突然出現發燒等症狀，隨後也聯絡了保健所人員，然而當時工作人員雖然有問他是否要進行核酸檢測，但羽田考量到保健所因疫情爆發業務繁忙，不想造成對方困擾，且認為自己只是單純的發燒，因此拒絕接受檢測，僅留在家中休養。

羽田25日曾經一度退燒，因此繼續留在家中靜養，而26日正好是妻子的生日，兩人也一同待在家中慶祝。誰都沒想到羽田的身體狀況在27日上午突然惡化，高燒不退，因此緊急聯絡秘書，送他去接受核酸檢測。據悉，羽田在出門前還先洗了個澡，但走出家門的時候卻有點站不穩。

秘書啟程後，突然覺得情況有點不太對勁，因此喊了羽田幾聲，但是羽田都沒有回應，等到秘書發現時，羽田早已失去意識。秘書連忙替他按壓心臟急救，並送往醫院，然而羽田到院後仍因搶救無效，不治身亡。

羽田死後，醫院針對他的遺體進行了核酸檢測，稍早檢測結果出爐，院方證實，羽田在生前曾經感染新冠肺炎，而他也成為日本第一名死於新冠肺炎的國會議員。

羽田雄一郎逝去にあたり この度、羽田雄一郎の突然の逝去により、皆様には大変ご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます。 また、長い間羽田雄一郎の諸活動に格別のご支援ご高配をいただきましたこと、心より感謝を申し上げます。 事務所ス... 由羽田雄一郎發佈於 2020年12月27日 星期日

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