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想被他喜歡？先看看自己的個性！讓12星座深深著迷的人格特質大公開

▲▼12星座,人格,特質。（圖／取自免費圖庫Pakutaso.com）

▲在心儀對象面前該展現什麼性格才能讓對方喜歡，是不少人在感情中會出現的疑惑。（圖／取自免費圖庫Pakutaso.com）

記者張芳瑜／綜合報導

面對心儀的他，心中常浮現：「好想知道他會喜歡怎樣的人哦！」的想法嗎？好希望自己的個性就是對方欣賞的樣子；其實每個人喜歡的人格特質都不太一樣，有些人喜歡和自己相似性格的人，有些人則會被相反的靈魂吸引，不妨參考《星座好朋友》整理出的12星座吸引力，看看喜歡的那個人最有可能對哪種性格產生好感吧。

牡羊座、天蠍座、雙魚座喜歡
活潑開朗、能相處自在的你

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本性開朗活潑的牡羊，就是喜歡和自己同樣特質的人，兩人一起散發正能量，能讓牡羊更有活力，兩人一起聊天、吃飯、出遊，相處起來愉快又舒服自在，就會讓牡羊不自覺為你著迷。有著一顆敏感多疑的心的天蠍和雙魚，喜歡陽光開朗的人，因為這種人格特質能帶給他們歡笑，安撫他們容易低落的心，也因為性格明亮、活潑熱情，能給予他們滿滿的安全感。

金牛座、巨蟹座、獅子座喜歡
溫柔體貼、懂得替人著想的你

金牛、獅子和巨蟹這三個星座的共通點就是，一旦認真起來，常常把自己擺到最後面，忘了自己也是需要被關心、被心疼和被照顧，他們總是拼命認份又積極努力衝事業，或是盡力做好每件事，只想讓他們所愛的人享受被照顧的感覺就好；而當這麼拚命的他們身邊出現了一個善解人意、溫柔體貼，又懂得替自己著想、反過來照顧他們的人，金牛、獅子和巨蟹的心是很難不被打動的。

雙子座、射手座、水瓶座喜歡
個性獨特、很有想法的你

不喜歡被任何人事物給束縛住的雙子、喜歡自由生活的射手、靈活腦袋又思想獨特的水瓶，這三個星座有很多觀念和行為都特立獨行，非一般人可以理解，因此若是出現一個能夠聆聽他的想法，不會立刻否定甚至願意嘗試溝通，就會讓他們感受到被理解的溫暖，如果你同時還擁有獨特的個性和想法，那簡直會讓他們深深著迷。

處女座、天秤座、魔羯座喜歡
個性成熟、獨立自主的你

有些人特別喜歡年上，這是因為通常年紀稍長一點的另一半，會擁有比較成熟的個性，而處女、天秤座、魔羯三個星座，就是屬於和年上談戀愛的類型，因為他們喜歡能夠獨立自主、有自己想法、個性又成熟的人，不光是思想上能令他們服氣，就連物質層面也能給予他們很好的照顧，這兩項都是這三個星座覺得愛情裡必備的成分，和這樣的另一半在一起才能夠自在而盡興的生活，所以成熟的人比較容易吸引他們。

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