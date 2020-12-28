亂丟垃圾！巡邏員怒翻垃圾堆「挖出帳單」　他地址露餡2天內清光

▲巡邏員循線找到亂丟垃圾的不肖人士。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞有一片空地經常被不肖人士亂丟垃圾，讓當地衛生管理機構深受其擾，日前衛生管理機構前往該處巡邏時，又發現了相同問題，氣得直接開始「翻垃圾」，隨後竟在垃圾堆中找到一張電費帳單，因此循線揪出亂丟垃圾的民眾，並發布警告信給對方，要求限期改善。

根據《中國報》報導，馬來西亞彭亨州西部勞勿縣的一處空地，不知為何經常遭到不明人士亂丟垃圾，儘管現場已經設立禁止亂丟垃圾的標語，當地的固體廢料及衛生管理機構也都會派員進行例行巡邏，並清除遭丟棄的垃圾，但因抓不到兇手，依舊無法徹底解決亂丟垃圾的問題。

勞勿縣固體廢料及衛生管理機構執法人員24日再度前往該地進行例行巡邏，怎知又發現一堆遭到隨意丟棄的家用垃圾，該名執法人員隨即開始翻找垃圾，希望能找出一些蛛絲馬跡，沒想到最後真的讓他在垃圾堆中找到一張完整的電費帳單。執法人員隨即按照帳單上的地址，找到該名亂丟垃圾的不肖人士，而對方也百口莫辯。

執法人員隨即發送警告信給對方，並要求在14天內將空地內的垃圾全部清空，否則將直接開罰，怎知僅過了2天，對方就嚇得把垃圾清光。對此，當局也表示，「我們希望這件事能警惕其他居民，希望大家不要再亂丟垃圾。」

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