露肚妹來海邊…慘因「衣著不妥」被趕出餐廳！PO文還原現場網挺爆

▲蔻拉蒂因衣著不得體被趕出餐廳。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利一名女背包客與男友24日前往澳洲海邊餐廳用餐，但就在坐下後，被服務生認定「衣著不得體」，直接被趕出餐廳，讓她感到不滿。事後，她把當天穿著PO上網，得到大批網友力挺，而餐廳業者已經向她致歉，坦承這一切都是「判斷失誤」，也願意免費招待2人用餐。

每日郵報報導，女子蔻拉蒂（Martina Corradi）當時身穿高腰白色長褲、高跟鞋以及蕾絲短版露肚上衣，與男友一同來到當地相當受歡迎餐廳「North Bondi Fish」用餐。依據規定，顧客只要穿著「休閒裝」（casual dress code）能夠入內用餐。

只不過，當蔻拉蒂24日進入餐廳，和男友一同在露臺區享受陽光時，直接被服務人員出言趕走。她事後在臉書社團發文抱怨，直言「我一坐下，服務人員就說我穿著不得體，穿這樣待在這裡是不能被接受的事，我感到非常尷尬，也覺得被冒犯…拜託現在新冠疫情期間餐廳都是空的，怎麼能夠因為這種蠢事把人趕出去？如果真的不合適，那我很抱歉。」

這則貼文引來大批網友高度關注，力挺蔻拉蒂的穿著並無不妥。有人說，「（穿這樣）看起來很棒」、「或許看歌劇穿這樣不太合適，但在這裡絕對可以，還有很多人穿泳褲浴巾」、「這太扯，妳比我看過的那些人穿得還要多」。但也有人認為，她的上衣外型看起來與胸罩有些類似且露肚，或許因此違反規定，又或是穿上手裡的外套就好。

就在事件持續發酵後，餐廳經理斯旺森（Gemma Swanson）26日向媒體證實，在詳細瞭解事發經過後，坦承當時讓蔻拉蒂與她男友離開的決定實屬判斷失誤，「很明顯她不應該被要求離開餐廳」，且已聯繫上她並致歉，願意免費招待2人一頓飯，同時強調會針對所有員工及管理階層人員展開重新培訓。

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