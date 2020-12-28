南韓拼明年9月前「全民免疫」！文在寅上火線闢謠...接種順序出爐

▲南韓總統文在寅承諾，新冠疫苗將於明年2月如期施打。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓實施高規格的「社交距離防疫」，新冠肺炎（COVID-19）單日新增病例數卻居高不下，加上英國變種病毒株入侵，國內防疫情勢更加嚴峻。儘管當局一再承諾明年2月以前能取得首批新冠疫苗，供醫療人員與高齡人士優先接種，卻受在野黨質疑施打時間遠落後於其他國家。

為挽回連日來低迷的支持率，文在寅不僅趁26日下午與共同民主黨魁李洛淵（이낙연）在青瓦台商討對策，今（28）日親上火線反駁，指控該說法為不實謠言，再次向全民承諾疫苗能如期抵達，且政府仍與各大藥廠取得協商。



根據《韓聯社》報導，南韓執政黨共同民主黨其實已初步訂出國內疫苗施打順序與方針，黨內高層透露，將計畫前線醫療團隊與高齡人士優先首先於明年2月接種新冠疫苗、一般民眾則為4月前後開始施打，直到明年9月底以前達成「全民免疫」之目標。

▲南韓國務總理丁世均22日拜訪仁川賽特瑞恩藥廠，視察新冠藥劑生產過程。（圖／達志影像）

目前南韓政府已完成簽約、或預訂簽約共購入供4600萬人施打的新冠疫苗份量。此外，由於未滿18歲之兒童與青少年、孕婦等尚未有疫苗臨床實驗結果，因此將被排除在疫苗施打計畫之外。青瓦台總統秘書室長盧英敏（노영민）於27日召開完黨政青高層會議時向記者表示，政府將陸續完成疫苗預購，份量可供120%的國民施打。

共同民主黨一致認為，南韓國內醫療制度完善，目前已確定取得足夠疫苗數量，因此只要當疫苗運抵國內，便能在短期內完成接種工作。



而為了迎擊國民力量（국민의힘，前身為未來統合黨）等在野黨勢力針對疫苗預購、接種工作慢半拍等議題上的積極攻勢，總統文在寅28日在青瓦台召開今年最後一場幕僚會議時表示，「外界不斷傳出我國無法充分取得足夠新冠疫苗數量、或是接種落後他國等質疑聲浪，然而這絕非是事實！政府早於數月前就啟動跨部門機制、聽取專家意見，致力取得足夠疫苗數量，並數次對外公開相關計畫。」

▲南韓預計明年2月開始施打新冠疫苗，其國內藥廠獲阿斯利康授權代理生產。（圖／路透社）

文在寅補充，「我們正照著當初設定的目標持續進行，不僅取得足夠疫苗數量，還針對各種突發狀況做準備，且積極與各大藥廠協商，致力提早疫苗運抵國內與施打的時間。」

文在寅承諾，「明年2月起，醫療人員、老人安養機構入住者與工作人員等將列為優先接種順位。」

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南韓現行防疫措施（至明年1月3日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）

禁止5人以上群聚；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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