英國媽雙子宮產三胞胎成首例　機率僅佔百萬分之一

▲英國32歲女性天生雙子宮,生下三胞胎。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

實習記者劉佩婷/綜合報導

英國一名32歲母親梅蘭妮·巴塞特(Melanie Bassett)在2016年懷第一胎時,被醫院診斷出有罕見的雙子宮畸形症狀,又稱雙子宮,但梅蘭妮在4年後竟然又懷了三胞胎,3名寶寶分別來自媽媽的體內的兩個子宮,成為全英國首次雙子宮誕生的三胞胎。

▲雙子宮的梅蘭妮,產下英國首例三胞胎。(示意圖/美聯社)



根據《每日郵報》報導,梅蘭妮在生下三胞胎之前已經有兩個孩子了,在今年1月的時候醫生告訴她,其中有一個子宮懷有同卵雙胞胎的女寶寶,另外一個子宮則是懷上男嬰,梅蘭妮表示,這與一般懷孕的感覺非常不同,擁有兩個子宮可以感受到兩邊的寶寶在互踢,但若其中有一個在踢時,另一邊就會停止。

梅蘭妮更補充,「組成大家庭並不是我的本意,但現在有這麼多小孩陪伴在身邊,也是我們一家七口一起過聖誕節,非常期待和他們一起過,擁有這些孩子使我非常完整。」據了解,梅蘭妮現在是全職的家庭主婦,負責在家中照顧這些孩子。

▲梅蘭妮成功生下三胞胎。(示意圖/取自免費圖庫negativespace)



梅蘭妮的子宮是帶有兩個腔室,這種狀況使婦女受孕並不難,但確實會增加流產或是早產的風險。當時醫生建議這對夫婦每兩週進行一次掃描,以便觀察梅蘭妮懷孕的徵狀,由於是雙子宮的關係,在診斷時會有兩個心跳聲,直到進行第12週的掃描時,醫生才告訴他們可以開始期待三胞胎的降臨。

雙子宮又稱為子宮畸形,發生機率僅佔百萬分之一,它就像是一個房間被隔成兩個,這兩個「房間」的空間都比單一子宮的房間來得小,加上雙子宮的子宮內膜血液循環通常比較差,所以在懷孕後容易發生流產及早產情形。雖然雙子宮能懷孕幾率很小,但是仍然能順利懷孕和分娩。在孕前做好檢查,如果診斷出雙子宮,就要在醫生的指導下對排卵進行監控。

