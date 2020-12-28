美聖誕爆炸案主嫌「自認英雄」！狂熱5G陰謀論者　背後故事超鼻酸

▲田納西州納什維爾（Nashville）發生大規模汽車爆炸案，3人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國田納西州納什維爾（Nashville）發生聖誕節爆炸案，63歲主嫌華納（Anthony Warner）當場身亡。英媒《每日郵報》獨家披露，華納的父親在電信公司任職後，罹患失智症去世，他似乎因此產生「嚴重陰謀論傾向」，堅信5G技術正在害死人命。

消息人士提到，華納是一名電腦技術人員，但非常針對電信巨頭AT&T。他透露初步調查結果，「非官方的動機是，嫌犯深信5G是該地區所有死亡事件的根源，而他（犯案後）將被稱為英雄」。

EXCLUSIVE: Investigators are zeroing in on a possible motive. 由 Daily Mail 發佈於 2020年12月27日 星期日

消息人士表示，調查人員仍在釐清犯案動機，已經把華納住家內所有電子設備扣留，並且送往數位鑑識實驗室，希望透過網路活動與蹤跡，得知嫌犯都在哪些地方討論與散播陰謀論，也正在調查嫌犯對於電信業的偏執傾向，是否始於父親之死。

據悉，華納的父親曾在AT&T子公司南方貝爾（BellSouth）工作，之後罹患失智症，2011年7月以78歲高齡去世。他在父親、兄長相繼辭世後，與媽媽發生遺產糾紛、鬧上法院，之後將價值25萬美元（大約新台幣702萬元）的房地產過戶給洛杉磯29歲女子絲溫（Michelle Swing），兩人關係至今仍不明朗。

快訊／美聖誕節「露營車爆炸案」嫌犯找到了！ 屍塊四散現場

「毀滅火球」炸出！橘紅烈焰吞噬街道 美聖誕節爆炸畫面曝光

聽Podcast掌握美選及國際局勢

suisai淨透潔顏組，深層清潔毛孔帶走臉部髒汙