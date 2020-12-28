　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美聖誕爆炸案主嫌「自認英雄」！狂熱5G陰謀論者　背後故事超鼻酸

▲▼田納西州納許維爾（Nashville）發生大規模汽車爆炸案，3人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲田納西州納什維爾（Nashville）發生大規模汽車爆炸案，3人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國田納西州納什維爾（Nashville）發生聖誕節爆炸案，63歲主嫌華納（Anthony Warner）當場身亡。英媒《每日郵報》獨家披露，華納的父親在電信公司任職後，罹患失智症去世，他似乎因此產生「嚴重陰謀論傾向」，堅信5G技術正在害死人命。

消息人士提到，華納是一名電腦技術人員，但非常針對電信巨頭AT&T。他透露初步調查結果，「非官方的動機是，嫌犯深信5G是該地區所有死亡事件的根源，而他（犯案後）將被稱為英雄」。

EXCLUSIVE: Investigators are zeroing in on a possible motive.

Daily Mail 發佈於 2020年12月27日 星期日

消息人士表示，調查人員仍在釐清犯案動機，已經把華納住家內所有電子設備扣留，並且送往數位鑑識實驗室，希望透過網路活動與蹤跡，得知嫌犯都在哪些地方討論與散播陰謀論，也正在調查嫌犯對於電信業的偏執傾向，是否始於父親之死。

據悉，華納的父親曾在AT&T子公司南方貝爾（BellSouth）工作，之後罹患失智症，2011年7月以78歲高齡去世。他在父親、兄長相繼辭世後，與媽媽發生遺產糾紛、鬧上法院，之後將價值25萬美元（大約新台幣702萬元）的房地產過戶給洛杉磯29歲女子絲溫（Michelle Swing），兩人關係至今仍不明朗。

快訊／美聖誕節「露營車爆炸案」嫌犯找到了！　屍塊四散現場

「毀滅火球」炸出！橘紅烈焰吞噬街道　美聖誕節爆炸畫面曝光

聽Podcast掌握美選及國際局勢

suisai淨透潔顏組，深層清潔毛孔帶走臉部髒汙

 
ET快訊
用善款改車、買哀鳳！台中「五寶爸」遭爆料　妻：根本沒車
婚宴錄影師「喝酒水、嗑桌菜」！新郎氣炸趕人　公司回應超傻眼
台大雙博士進台積電「紅爆表特板」　網酸靠爸！本尊現身了
癡情男自曝「噴160萬養女友」　她現身打臉
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她花28元買「心型紙鎮」5年後驚覺價格翻漲30倍　一看真實用途嚇壞

辣妹入廟拜佛「蕾絲肚兜裝」露美背！旁邊一點紅露餡　全網罵翻

哈佛研究：維他命D抑制「癌細胞生長擴散」罹病致死率降低17％↑

24歲女「躍下16樓」當場死亡　隔日IG發文：我不再痛苦了

2021年「2種新病毒」席捲全球！　他預言：中國將再爆發

紐約診所驚爆「疫苗醜聞」！涉詐欺取得2800劑　慘遭刑事調查

「毀滅火球」炸出！橘紅烈焰吞噬街道　美聖誕節爆炸畫面曝光

伊朗「高山大雪崩」至少10死、7人失蹤！　百人受困滑雪場

她感覺「右胸怪怪」以為運動內衣不合身　竟發現罹患乳癌！

英2500人自願染疫！全球首個新冠「人體挑戰試驗」　報酬15萬

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

吳宗憲7PUPU「聖誕節全家排擠」　遇低潮：盡父親責任最後一天...

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

27日涼爽舒適北東有短暫降雨　寒流周三報到「跨年凍至10度↓」

奴才狂盧店長柴喊「謝謝光臨」！ 牠敷衍汪4聲...親友仍嗨翻：厲害

台南機車騎士「一路左切」遭撞飛5米　送醫搶救不治

英國媽雙子宮產三胞胎成首例　機率僅佔百萬分之一

日本進入鎖國！傳染病理專家曝慘況：重症病床爆滿

快訊／南韓「首爾東部看守所」又確診233名囚犯！共計748人染疫

美聖誕爆炸案主嫌「自認英雄」！狂熱5G陰謀論者　背後故事超鼻酸

南韓政府出手了！撥3兆元發放「救急津貼」　每名業者最多領300萬

川普選後再提「讓機場以他命名」！　佛州1機場被點名

英國前情報人員指控：俄羅斯正研究用「伊波拉」做化學武器

超詭異！高速公路中間蓋農場　近300年「完全沒鄰居」羊車僅隔12m

曾稱只是發燒拒快篩！前日相之子猝逝...檢測結果證實：生前染疫

她買二手「心型寶物」5年後驚覺價翻30倍　打開一看嚇壞！

考試暴肥！高三胖妹試「53535減肥」半年鏟15KG　醫推：喝水瘦下來

都更案分回房地　國產署標脫9社區進帳逾88億

三大名師推薦6檔熱門潛力股！不銹鋼落後補漲、投信強力加碼股　各擁題材

秋冬護手霜新品！歐舒丹柑橘馬鞭草、PAUL＆JOE熱蘋果酒香氣7款必收

CACO乾燥玫瑰色、燕麥牛奶色口罩　讓人好想包色處理！

Nissan「Leaf電動車」新年式美規亮相　雙電池容量選擇89.1萬起

180cm名模轉戰主播台！　登山秀出「9頭身超強比例」網瘋讚

英國媽雙子宮產三胞胎成首例　機率僅佔百萬分之一

2021新年限定美妝報到！ BB「五花肉高光」浮雕夢幻花紋、青春露紅配金太搶眼

2020回顧》周天瑋／悲劇英雄2020　弱勢總統2021

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

國際熱門新聞

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

阿嬤求幫修GameBoy　任天堂神應對

鹿兒島外海火山噴發　氣象廳：2公里內有落石

新冠病毒「塞鼻孔」自願染疫

即／南韓出現變種病毒　3人中鏢

有片！「部長妳的奶好兇」　議員開會緊盯豪乳

日本鎖國首日！羽田超空蕩　航班資訊「一片慘綠」

賞鳥男田中挖出逾千枚古金幣...價值破3000萬

川普簽署台灣保證法　促對台軍售常態化

24歲女跳樓亡　隔日發文：不痛了

「聖誕老人」造訪養老院18人身亡！　157人慘中鏢

女遭5男性侵　報案又被惡警性侵

快訊／美聖誕節「露營車爆炸案」嫌犯找到了！

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

更多熱門

相關新聞

川普選後再提「讓機場以他命名」！

川普選後再提「讓機場以他命名」！

外傳美國總統川普希望能有機場以他的名字來命名。根據美媒「野獸日報」21日報導，川普自2020年美國大選落幕以來，再度問及「沒有哪位總統想要名聲不好、基礎設施破敗的美國機場以自己的名字來命名」、「機場改名需要哪種文書作業」等問題。消息傳出後，資深共和黨人齊格勒公開建議，佛州棕櫚灘國際機場可以改成川普國際機場。

萌兔親吻雪人紅蘿蔔鼻　美夢全醒了

萌兔親吻雪人紅蘿蔔鼻　美夢全醒了

毒媽生下死胎　被謀殺罪起訴

毒媽生下死胎　被謀殺罪起訴

妹妹受困火窟　7歲哥爬窗救人

妹妹受困火窟　7歲哥爬窗救人

川普簽署台灣保證法　促對台軍售常態化

川普簽署台灣保證法　促對台軍售常態化

關鍵字：

北美要聞聖誕節爆炸案陰謀論5G

讀者迴響

熱門新聞

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

學霸挖好股　50萬入市滾存2000萬

辛龍「已離開吳宗憲公司」　憲哥不再提他

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

疫情升級　101首度取消跨年派對

黑男東區配對　是百萬超兇女神！

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

吳宗憲火大「看新聞才知Sandy辦耶誕趴」：不再當盡責父親

陳建州深夜連續道歉4次！

小嫻夜市擺攤「金剛也加入了」！民眾到恆春捧場

鍾明軒點名「統領誠品店員不專業」！

快訊／華航返台　有症狀暴增至5人

拾荒婦月收僅3K　火燒2車面臨百萬賠償

國光客運副董王應傑39歲愛子猝逝

信用卡掉縫隙！店員冷回「只能掛失」總公司回應了

更多

最夯影音

更多
少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍
魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面